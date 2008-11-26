آغاز رقابت 230 تیم برنامه نویسی دانشجویان در ششمین دوره مسابقه ACM

محمد قدسی سرپرست مسابقه برنامه نویسی ACM در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در این مسابقه بیش از 230 تیم از 70 دانشگاه و موسسه آموزش عالی کشور و تعدادی دبیرستان شرکت خواهند کرد.

وی در خصوص اهداف برگزاری این مسابقه اظهار داشت: هدف از برگزاری این مسابقه آزمایشی کمک به دانشگاههای مختلف است تا بتوانند تیمهای برتر خود را انتخاب و به دهمین مسابقه منطقه ای که در روز 30 دی ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود، اعزام کنند.

سرپرست مسابقه برنامه نویسی ACM در ایران به جزئیات برگزاری مسابقه اینترنتی برنامه نویسی اشاره کرد و ادامه داد: مسابقه اینترنتی از ساعت 10 صبح روز 7 آذرماه جاری به مدت 5 ساعت و بر روی اینترنت برگزار می شود.

وی تعداد سئوالات این مسابقه را 9 سئوال ذکر کرد و گفت: تیمها پس از حل هر مسنله به سیستم داوری سایت دانشگاه صنعتی شریف ارسال می کنند. این سایت به طور خودکار مسایل حل شده را تصحیح و درستی یا نادرستی آن را از طریق ایمیل به اطلاع تیمها خواهد رساند.

قدسی با بیان اینکه رتبه بندی تیمها هم به صورت برخط در اختیار همه شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت، اضافه کرد: تیمهایی که در زمان کمتری تعداد مسئله بیشتری را حل کنند رتبه بالاتری کسب خواهند داشت.

سرپرست مسابقه برنامه نویسی ACM در ایران تاکید کرد: این سیستم برگزاری خودکار توسط دانشجویان دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف طراحی و اجرا شده است.

وی با بیان اینکه هر تیم شامل 3 عضو است، افزود: 3 تیم برنده مسابقه منطقه ای تهران (از 3 دانشگاه مختلف) به سی و سومین مسابقه جهانی برنامه نویسی که در فروردین ماه 88 در استکهلم سوئد برگزار می شود راه خواهند یافت.

وی ادامه داد: متقاضیان برای اطلاعات بیشتر به سایت http://acmtehran,blogspot.com مراجعه کنند.