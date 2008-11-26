استفاده از واژه "الله" برای غیرمسلمانان ممنوع شود

شوراهای دینی هفت ایالت مالزی و انجمن مسلمانان مالزیایی – چینی برای ممنوع اعلام کردن استفاده از واژه " الله " در هفته نامه کاتولیک هرالد به دادگاه فدرال روی آورند.

قانون اساسی مالزی آزادی دینی کامل را برای تمام ادیان این کشور کاملاً تضمین کرده اما براساس حکم وزارت کشور در سال 1986 استفاده از واژه الله در نشریات جوامع غیر اسلامی ممنوع شده، اما این قانون هرگز به طور مداوم پیگیری نشده است.

در آخرین روزهای سال 2007 مسئله استفاده از واژه " الله " از سوی نشریه کاتولیک هرالد مطرح شد که وزارت کشور استفاده از این واژه را در مقالات آن ممنوع و تصدیق کرد که غیرمسلمانان با استفاده از این واژه به تنش و آشفتگی کشور می افزایند. این ممنوعیت حتی توقیف تنها نشریه کاتولیک در این کشور را در پی داشت.

به دنبال تظاهرت شکل گرفته وزارت کشور حکم خود صرف نظر گرد اما وزیر امور اسلامی این کشور دراین مطئله مداخله کرد و خواستار اجرای قانون سشد.

اسقف اعظم مورفی پاکیام از محدوده اسقفی کوالالامپور دولت را به دادگاه کشید و دیروز سه شنبه 5 آذر ماه کاتولیکها به همراه شورای معابد سیک این کشور از دادگاه خواستند در این رابطه تصمیم گیری کند.

دادگاه دیروز به تاریخ 27 فوریه موکول شد تا قاضی در رابطه با استفاده از واژه " الله " از سوی پیروان ادیان غیر اسلامی مالزی تصمیم گیری کند.

