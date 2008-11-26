خراسان رضوی رتبه نخست انعقاد قرارداد بنگاه های زود بازده را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده صبح امروز در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود: تاکنون در کشور برای 610 هزار طرح، قرارداد منعقد شده است که 40 هزار طرح مربوط به خراسان رضوی بوده است.

وی ادامه داد: مبلغ قراردادهای منعقد شده در کشور برای طرح های بنگاه های زودبازده اقتصادی 22 هزار میلیارد تومان بود که از این مبلغ یک هزار و 951 میلیارد تومان به خراسان رضوی اختصاص دارد.

محمدی زاده به پرداخت یک هزار و 599 میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های زودبازده اقتصادی در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: میزان تسهیلات پرداختی در کشور 19 هزار میلیارد تومان بوده است.

استاندار خراسان رضوی افزود: بنگاه های زود بازده به بهره برداری رسیده در کشور 473 هزار طرح بوده که سهم خراسان رضوی از این عدد 36 هزار و 946 طرح است و سهم استان از اشتغال ایجاد شده در این راستا نیز 91 هزار از 919 هزار شغل ایجاد شده در کشور است.

وی خوزستان، تهران، فارس و خراسان رضوی را چهار استان اول از نظر سهم تسهیلات معرفی کرد و گفت: خراسان رضوی از نظر ایجاد اشتغال جدید رتبه نخست را در کشور دارد و پس از آن تهران، آذربایجان غربی و خوزستان هستند.

محمدی زاده با اشاره به ضرورت ایجاد بنگاه های زودبازده، بر لزوم ایجاد بنگاه های بزرگ تاکید کرد و گفت: سعی کردیم بخشی از منابع مربوط به بنگاه های زودبازده را به سمت صنایع بزرگ از جمله سیمان و فولاد هدایت کنیم و این کار از خراسان رضوی شروع شد و به کشور تعمیم یافت.

استاندار خراسان رضوی توزیع شهرستانی منابع بنگاه های زودبازده اقتصادی را از اقدامات خوب صورت گرفته در خراسان رضوی اعلام کرد و افزود: تلاش شد طیف استفاده از منابع در حوزه های متعدد اقتصادی از جمله بهداشت و درمان، بازرگانی، بهزیستی، کشاورزی، فرهنگ، گردشگری و نشر و چاپ گسترش یابد.

وی به سه مرحله نظارت صورت گرفته در خراسان رضوی به انحراف کمتر از نیم درصدی منابع بنگاه های زودبازده اقتصادی اشاره کرد و گفت: این نظارتها توسط کارگروه اشتغال، بانک مرکزی و جهاد دانشگاهی انجام شد که کمترین انحراف را در کشور نشان داد.

محمدی زاده طرح بنگاه های زودبازده اقتصادی را از طرحهای موفق دولت نهم دانست و افزود: نرخ بیکاری در خراسان رضوی در ابتدای فعالیت دولت نهم 16.3 درصد بود که در 6 ماه گذشته به 6.7 کاهش یافت و 100 هزار شغل جدید از محل بنگاه های زودبازده اقتصادی ایجاد و 120 هزار شغل نیز تثبیت شد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به هرم سنی کشور و مطالبه سالانه 120 هزار شغل جدید در استان، از وضعیت نسبتا مناسبی در کشور برخوردار هستیم اما باید چاره ای مناسب اندیشیده شود.

وی ادامه داد: از میان طرح هایی که از محل بنگاه های زودبازده اقتصادی تسهیلات دریافت کرده اند، 164 طرح بیش از یک میلیارد تومان و 40 هزار و 783 طرح کمتر از 500 میلیون تومان از این اعتبارات استفاده کرده اند که نشان از توجه به بنگاه های کوچک و بزرگ بصورت همزمان دارد.

در این دیدار محمدعلی رضایی رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به اقدامات موثر دولت در جهت اشتغالزایی و نگاه همه جانبه مسئولان استان در زمینه توسعه استان و رویکردهایی که در خصوص زمینه های صنعتی و اقتصادی داشته اند، خواستار توجه ویژه مسئولان استان به صنایع چغندر قند و پنبه شد.

در این دیدار همچنین نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی به بیان مشکلات شهرستان های استان و مردم پرداختند.