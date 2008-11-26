به گزارش خبرنگار مهر ، محمد سعیدی کیا در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: در گذشته ما شاهد بودیم که متوسط زمان خانه دار شدن 20 سال بود اما دولت نهم آمد و در جهت خانه دار شدن کم در آمدها و زمان خانه دار شدن تلاش کرد که موضوع مسکن مهر در همین زمینه است.

وی افزود: تا به حال در جهت مسکن مهر برای ساخت یک میلیون و 300 هزار واحد زمین واگذارشده است و 7 هزار و 500 میلیارد تومان نیز وام برای مسکن روستایی ، ایثارگران و همچنین مسکن مهر در نظر گرفته شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی ادامه داد: سالانه بین 300 تا 350 واحد می توانند وام ساخت بگیرند که این عدد یک رقم بسیار بزرگ است و معنای این حرف این است که زمان طولانی برای خانه دار شدن را کم کردیم و موضوع خارج کردن قیمت زمین از قیمت مسکن نیز در همین راستا بوده است.

سعیدی کیا همچنین گفت: تاکنون 110 هزار پروانه ساخت صادر شده که 100 هزار واحد دیگر در حال گرفتن پروانه ساخت خودهستند.

وی ادامه داد: دولت نهم مطابق اصل 44 برنامه ریزی و سیاست گذاری های خود را که هدایت و حمایت بوده را در نظر گرفته و در همین راستا نیز تلاش می کند.

وزیر مسکن و شهرسازی همچنین ضمن تشکر از همکاری بانک مرکزی در رابطه با ارائه وام در رابطه با این موضوع گفت: موضوع وام چالش اصلی ما به حساب می آمد اما بانک مرکزی با انجام کاری مناسب مبنی بر اختصاص 500 هزار میلیارد تومان برای آماده سازی توانست کمک شایانی به ما کند.