بررسی راههای مبارزه با اسلام هراسی

احمد ابوالغیط وزیر خارجه مصر و اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی چگونگی مبارزه با اسلام هراسی را در حاشیه برگزاری دومین همایش وزیران سازمان کنفرانس اسلامی درباره نقش زن در پیشرفت کشورهای اسلامی بررسی کردند. ابوالغیط در این دیدار بر تمایل مصر جهت مبارزه با اسلام هراسی در سایه حمایتهای سازمان اشاره کرد و گفت: تلاش سازمان ملل متحد در مبارزه با این پدیده و تصمیم گیر برای مبارزه با آن نقش به سزایی دارد.

توزیع 15 میلیون قرآن میان زائران خانه خدا

وزارت امور اسلامی عربستان 15 میلیون قرآن و 3 میلیون نوار در ایام حج امسال میان زائران خنه خدا توزیع می کند. توزیع این نوارها با هدف ارتقای اطلاعات و آگاهیهای زائران خانه خدا انجام می شود. از دیگر اقداماتی که برای اطلاع رسانی زائران انجام می شود مطبوعات، برنامه های تلویزیونی، نشستهای مختلف و کلاسهای آموزشی است.

شورای فتوای مالزی باید برای ممنوع کردن فتوا مشورت می‌کرد

سلطان شرف الدین ادریس شاه حاکم ایالت مرکزی سلانگور در مالزی به عنوان یکی از شخصیتهای بانفوذ سلطنتی این کشور در رابطه با فتوای شورای ملی فتوا در مالزی مبنی بر ممنوع کردن یوگا برای مسلمانان به علت ریشه های این تمرین در آیین هندوئیسم گفت که این شورا ابتدا باید با حکام مالزی مشورت می کرد و پس از آن فتوا را صادر می کرد. این مسئله پس از اعلام شورای ملی مالزی به واکنشهای مختلفی در کشور منتهی شده است.

همکاری کلیسای انگلیکن باربادوس با ستاد ملی ایدز

کلیسای انگلیکن در باربادوس اعلام کرده در ستاد ملی مبارزه با ایدز/ اچ آی وی در این جزیره مستقر در اقیانوس آتلانتیک شمالی مسئولیتی فعالانه تقبل کرده و به منظور نشان دادن این مسئولیت همکاری خود را در برگزاری کلاسهای آموزشی و مشورتی به مرحله اجرا گذاشته است.