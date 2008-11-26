بهداشت دهان و دندان به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حسین صافی زاده در همایش دهان و دندان در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار داشت: متاسفانه توجه به بهداشت دهان و دندان در جامعه کم است و این مسئله به خصوص در جوامع روستایی باعث بروز بیماری های متعدد دهان و دندان شده است.

وی افزود: به دلیل کم بودن سطح آگاهی های مردم و اهمیت ندادن افراد به بهداشت دهان تعداد زیادی از افراد مسن جامعه دچار بیماری های مختلف دهان و دندان هستند و اکثر بیماران نیز در همین رده سنی قرار دارند.

صافی زاده با اشاره به کمبود دندانپزشک در استان کرمان گفت: به دلیل تعداد کم داندانپزشک در استان کرمان و اینکه زنان دانپزشک نیز از کار در مناطق محروم استقبال نمی کنند در برخی از مناطق دندانپزشک نداریم.

وی گفت: باید آموزش دهان و دندان در دوران کودکی و نوجوانی افزایش یابد و با برنامه های آموزشی از طرق مختلف فرهنگ بهداشت دندان را در جامعه گسترش دهیم.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان خاطرنشان کرد: از طرف سیستم بهداشتی نیز به دندانپزشکی توجه لازم نشده است و با توجه به اهمیت این حوزه لزوم تغییر دیدگاه مسئولان به این حوزه احساس می شود.

صافی زاده اضافه کرد: در کرمان از 174 واحد درمانی فقط 43 مرکز در خصوص بهداشت دهان و درمان خدمات فعال ارائه می دهند و 33 مرکز نیز به صورت نیمه فعال هستند.