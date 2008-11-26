این هنرمند محیطی به خبرنگار مهر گفت: از امروز در جزیره هرمز به تنهایی کار روی چند تابلو را با موضوع آفرینش انسان از خاک را با خاک‌هایی که از مناطق مختلف ایران و دیگر نقاط جمع کرده‌ام آغاز می‌کنم.

وی افزود: این آثار روی بوم نقاشی و بر اساس شرایطی که در روند اجرای اثر پیش آید ابعاد اصلی آنها مشخص می‌شود. این آثار به صورت کلاف خواهند بود و بعد از اتمام کار در نمایشگاهی در تهران در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد.

نادعلیان درباره دیگر فعالیت‌هایش در هرمزگان گفت: به تازگی مهره‌ای جدید حجاری کرده‌ام که نام خلیج فارس به انگلیسی روی آن حک شده است. قصد دارم روزهای آینده با این مهره بر ساحل خلیج فارس آثاری را به شکل دائمی خلق کنم.