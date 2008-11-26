قهرمانان دومین روز مشخص شدند/ نفت امیدیه همچنان در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روز از مرحله دوم ششمین دوره مسابقات شنا لیگ برتر باشگاه‌های برتر کشور از صبح امروز با شرکت شناگران 10 تیم نفت امیدیه، موج‌های آبی مشهد، فولاد مبارکه سپاهان، پیام مازندران، نفت تهران، ملی حفاری اهواز، البرز کرج، تربیت بدنی فارس، کوثر گیلان و شهید رجائی قزوین در استخر مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد و در پایان نتایج زیر حاصل شد:

200 متر آزاد: 1- سعید آشتیانی با زمان 80/57/1 دقیقه از تیم نفت امیدیه، 2- سهیل آشتیانی با زمان 55/58/1 دقیقه از تیم موج های آبی مشهد، 3- پاشا وحدتی با زمان 48/01/2 دقیقه از تیم موج های آبی مشهد

50 متر پروانه: 1-اشکان شرف‌زاده با زمان 37/26 ثانیه از تیم نفت امیدیه، 2- گامر دیلانچیان با زمان 54/26 ثانیه از تیم فولاد مبارکه سپاهان، 3- محمد ناظری با زمان 86/26 ثانیه از تیم نفت امیدیه

100 متر قورباغه: 1- مهران فرج زاده با زمان 16/09/1 دقیقه از تیم نفت امیدیه، 2- سروش خواجگی با زمان 84/09/1 دقیقه از تیم موج‌های آبی مشهد، 3- محمد کریم حسن آقائی با زمان 51/12/1 دقیقه از تیم نفت تهران

100 متر کرال پشت:1- پوریا مالدار قصری با زمان 76/02/1 دقیقه از تیم موج‌های آبی مشهد، 2- پدرام مالدار قصری با زمان 23/03/1 دقیقه از تیم نفت تهران، 3- محمد ناظری با زمان 50/06/1 دقیقه از تیم نفت امیدیه

چهار در 100 متر آزاد تیمی : 1- تیم موج‌های آبی مشهد با زمان 68/34/3 دقیقه (سینا نیرومند، سروش خواجگی، پاشا وحدتی و سهیل آشتیانی)، 2- تیم نفت امیدیه با زمان 80/34/3 دقیقه (محمد بیداریان، سعید آشتیانی، احمدرضا جلالی و پویا جدیدی) 3- تیم فولاد مبارکه سپاهان با زمان 11/49/3 دقیقه (فرشاد دادفر، محمد رضا اسماعیلیان، اصلان صالحیان و گامر دیلانچیان)

نفت امیدیه همچنان در صدر

تیم نفت امیدیه با 1051 امتیاز تا ظهر امروز (پایان دور سوم ) همچنان در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر شنا قرار دارد، تیم موج‌های آبی مشهد با 1003 امتیاز در جایگاه دوم است و فولاد مبارکه سپاهان با 873 امتیاز سوم است.

خاطرنشان می شود دومین مرحله مسابقات شنا لیگ برتر باشگاه‌های کشور امشب با معرفی صدرنشین مرحله دوم در تهران به پایان می رسد.



رقابت‌های پنج ماده پایانی: 200متر مختلط انفرادی ، 1500 متر آزاد، 100 متر پروانه، 50 متر قورباغه و چهار در 200 متر آزاد تیمی، از ساعت 16:30 لغایت 18:30 در استخر آزادی برگزار می شود. مرحله سوم لیگ برتر شنا طی روزهای دوشنبه و سه شنبه (2 و 3 دی‌ماه) در تهران برگزار خواهد شد. لیگ برتر شنا در چهار مرحله برگزار می شود.