خروج منابع از بانکهای دولتی کلید خورد

علی صدقی در گفتگو با مهر در خصوص دلایل یکسان شدن نرخ سود سپرده های بانکهای دولتی و خصوصی گفت: هدف اصلی از تعیین نرخ سود سپرده بانکهای خصوصی بالاتر از سود بانکهای دولتی در ابتدا، شکل گیری بانکهای خصوصی و افزایش رغبت و انگیزه در مردم برای سپرده گذاری در این بانکها به دلیل سود بیشتر بود.



رئیس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی با بیان اینکه البته اینگونه اقدامات برای تقویت بانکهای خصوصی ضروری بود، تصریح کرد: این در حالی است که طی 6 سال گذشته بانکهای خصوصی به خوبی شکل گرفتند و سرویس و خدمات مناسب به مردم ارائه دادند.

وی ادامه داد: اما با گذشت زمان و در حال حاضر، مردم سپرده های خود را به دلیل دریافت سود بیشتر از بانکهای دولتی خارج کرده و آنها را به بانکهای خصوصی منتقل می کنند، اما برعکس آن برای اخذ تسهیلات به دلیل پائین بودن نرخ سود تسهیلات به سمت بانکهای دولتی هجوم می آورند.

صدقی تصریح کرد: سپرده گذاری مردم در بانکهای خصوصی و هجوم به بانکهای دولتی برای اخذ تسهیلات باعث ایجاد شکاف عمیقی بین منابع و مصارف بانکی می شود، بنابراین اگر بنا باشد که تسهیلات توسط بانکهای دولتی پرداخت شود و سپرده ها در بانکهای خصوصی گذاشته شود، به طور قطع بانکهای دولتی نیز نمی توانند در آینده منابعی برای پرداخت تسهیلات داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر بانکهای خصوصی از موقعیت خوبی در کشور برخوردار شده اند، این نوع رقابت که طی یکسال اخیر شکل گرفته، نه تنها صحیح نیست بلکه برای سیستم بانکی مضر نیز است.

رئیس شورا یعالی مدیران عامل بانکهای دولتی تاکید کرد: رقابت بانکها باید در بخشهایی نظیر سرویس دهی، ارائه خدمات به مشتریان، کاهش هزینه های مشتریان، ارائه خدمات ارزان به مشتریان و موارد اینچنینی باشد، نه در بخش سودسپرده ها، زیرا اگر هم اکنون بانکی اعلام کند که نرخ سود سپرده های خود را 25 درصد در نظر گرفته، مردم سپرده های خود را به این بانک منتقل می کنند.



وی در پاسخ به این پرسش مهر که بانکهای دولتی از حمایتهای دولت نیز برخودار هستند اما بانکهای خصوصی فاقد چنین حمایتی هستند، گفت: تنها سرمایه بانکهای دولتی، دولتی است اما در عملکرد هیچ تفاوتی با بانکهای خصوصی نمی کنند.

صدقی خاطرنشان کرد: تنها یکسری منابع دولتی در اختیار بانکهای دولتی قرار می گیرد که آن هم اگر صبح وارد این بانکها شود تا عصر از آنها خارج می شود و منابعی در بانکهای دولتی باقی نمی ماند که بتوان از آن استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی سیستمی را ایجاد کرده است که اگر مبلغی به حساب بانکهای دولتی واریز شود، روزانه نیز از حساب آنها خارج می شود، افزود: در گذشته حدود 10 الی 12 درصد نقدینگی در اختیار بانکها بود که آن را در اختیار طرحها قرار می دادند که البته هم اکنون اینگونه نیست.

رئیس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی با تاکید بر اینکه باید نرخ سود سپرده های بانکها با یکدیگر قابل رقابت باشد، تصریح کرد: در حال حاضر بانکهای خصوصی نیز می توانند با بانکهای دولتی رقابت داشته باشند، بانکی که سود بیشتری بپردازد، سود علی الحساب بیشتری نیز می پردازد.

وی با اشاره به مخالفت بانک مرکزی با ادامه چنین روندی، گفت: بانک مرکزی به تمامی بانکها اعلام کرده که حداکثر و حداقل نرخ سود پرداختی را باید 19 و 9 درصد قرار دهند.