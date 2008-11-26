به گزارش خبرنگار مهر، سی و هشتمین دوره مسابقات المپیاد جهانی شطرنج شب گذشته با قهرمانی تیم‌های ارمنستان و گرجستان در بخش مردان و زنان به پایان رسید.

در دور یازدهم و پایانی این رقابت‌ها تیم ملی مردان کشورمان با نتیجه 5/2 بر 5/1 مقابل لوگزامبورگ به برتری دست یافت. پیروزی الشن مرادی و مرتضی محجوب، تساوی امیر باقری و باخت احسان قائم مقامی این نتیجه را برای تیم ملی مردان ایران رقم زد.

همچنین در بخش بانوان، آتوسا پورکاشیان حریف خود را شکست داد، شایسته قادرپور به تساوی دست یافت و شادی پریدر و مونا سلمان ماهینی هم نتیجه را به حریفان خود واگذار کردند تا تیم ایران در مجموع با نتیجه 5/1 بر 5/2 مغلوب کرواسی شود.

سی و هشتمین دوره مسابقات المپیاد جهانی شطرنج از 23 آبان ماه با شرکت نمایندگانی از 152 کشور جهان در درسدن آلمان آغاز شد. در پایان این رقابت‌ها ایران رده چهلم و سی و نهم بخش مردان و زنان را به خود اختصاص داد.

تیم ملی شطرنج کشورمان امشب محل برگزاری بازی های آلمان را ترک کرده و به ایران بازمی گردد.