اداره صنایع و معادن در مهدی شهر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مهدی شهر، عباس رستمی صبح امروز در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر مهدی شهر گفت: ساختار سازمانی تاسیس اداره صنایع و معادن شهرستان مهدی شهر برای تصویب و تایید به وزارت صنایع و معادن ارسال شده است که به زودی این اداره گشایش می‌یابد.

به گفته وی، با توجه به شهرستان شدن مهدی شهر، تاسیس بانک صنعت و معدن در این شهرستان امکان پذیر خواهد بود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه دوره 10 ساله نخست معافیت مالیاتی صنایع در شهرستان مهدی شهر تا پایان سال 88 به اتمام می‌رسد، پیگیری برای تصویب معافیت مالیاتی 10 ساله دوم در دست اقدام است.

رستمی افزود: طرح آمایش صنعت و معدن همچنین راه‌اندازی شورای صنعت و معدن با هماهنگی فرماندار مهدی شهر در این شهرستان اجرایی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مطالعات شهرک صنعتی غنچه‌انگوری مهدی شهر صورت گرفته و پیگیری برای تامین آب مورد نیاز صنایع مهدی شهر در دست اقدام است.