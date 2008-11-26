به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "بیغم" مایکل لی بریتانیایی، فیلم فرانسوی و پرفروش "به میان دهاتیها خوش آمدید"، "دنیا و دسی" نماینده هلند در بخش بهترین فیلم خارجی اسکار امسال و "خلبان ابورائد" امین مطالقه فیلمساز اردنی دیگر فیلمهای بخش بینالملل جشنواره جاکارتا امسال هستند.
جشنواره جاکارتا 2009 ابتدا قرار بود از پنج تا 14 دسامبر برگزار شود، اما به خاطر مشکلات ناشی از رکود اقتصاد جهانی در پنج روز برگزار میشود. با وجود کاهش مدت زمان برگزاری جشنواره تعداد فیلمهای انتخاب شده تغییر نکرده و در مجموع 100 فیلم از 20 کشور به نمایش درمیآید.
بخش زیاد هزینههای جشنواره فیلم جاکارتا در دورههای قبل از طریق حامیان مالی خارجی تامین میشد، اما رکود اقتصادی باعث شده حامیان خارجی برای این دوره کمتر تمایل به حمایت از جشنواره داشته باشند، ضمن اینکه کاهش ارزش پول اندونزی بر مشکلات دامن زده است.
انتظار میرود امسال تنها 15 درصد هزینه جشنواره را حامیان خارجی تامین کنند و دولت 10 درصد به آن کمک میکند. دهمین جشنواره فیلم جاکارتا با "پس از خواندن بسوزان" کوئنها آغاز میشود و با "ویکی کریستینا بارسلونا" وودی آلن پایان مییابد.
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