پنجم آذرماه بهترین روز فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته (پنجم آذرماه) کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور چهار نماینده از ایران برای شرکت در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا موافقت کرد. همچنین در مراسم انتخاب بهترین‌های فوتبال سال آسیا که دیروز در شانگهای چین برگزار شد، فوتبال ایران با کسب سه عنوان بعد از ژاپن در رده دوم بهترین‌های آسیا قرار گرفت.

به همین مناسبت علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ضمن اعلام اینکه پنجم آذر ماه سال 1387 بهترین روز تاریخ این فدراسیون محسوب می شود، پیام تبریک خود را به این شرح اعلام کرده است:" ثبت برگ زرین و افتخاری دیگر در عرصه ورزش و فوتبال کشور که همانا و به حق از الطاف بیکران حضرت احدیت می باشد، تحفه‌ای است که مرهون تلاش جمعی و خستگی ناپذیر کلیه خدمتگزاران عزیز و دلسوزی است که با تعهد، خلوص و عشق کوشیدند تا زمینه حضور نمایندگان خود در عرصه‌های بین المللی که همانا اخذ چهار سهمیه در آسیا می باشد را تحقق بخشند. همچنین انتخاب فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به عنوان بهترین فدراسیون و همچنین بهترین تیم و بازیکن سال فوتسال آسیا در سال 2008 تجلی این تلاش‌ها و مساعی است".

کفاشیان در ادامه تصریح کرد: " اکنون با تحقق این افتخارات و در اوج غرور برخود می بالم و تشکر می کنم از همه کسانی که در این راه پرفراز و نشیب ما را یاری کردند. همدلی و همراهی ریاست محترم جمهوری، ریاست محترم سازمان تربیت بدنی و ریاست محترم صدا و سیما، هماهنگی، تعامل و خدمت خالصانه کلیه همکاران دلسوز و گرانقدر در فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ برتر، هیئت‌های فوتبال استان‌ها و باشگاه‌های کشور، حمایت و اطلاع رسانی رسانه‌های محترم گروهی و همچنین اعضای پیکره بزرگ خانواده فوتبال و ورزش کشور موجبات این اقدامات و افتخارات را به ثمر آورد. در پایان مجددا ضمن آرزوی سلامتی و سعادت و تشکر از همه شما بزرگواران توفیقات روزافزون ورزش و علی الخصوص فوتبال کشور را در ظل توجهات ولی عصر (عح) از خداوند منان مسئلت دارم.

بر اساس موافقت کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور چهار نماینده از ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، تیم های استقلال، پرسپولیس، صباباتری و سپاهان در دور آتی مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا شرکت می کنند.

همچنین در مراسم انتخاب بهترین‌های سال فوتبال آسیا فدراسیون فوتبال ایران به عنوان بهترین فدراسیون آسیا درسال 2008 انتخاب شد. ضمن اینکه تیم ملی فوتسال ایران و وحید شمسایی هم عنوان بهترین‌های آسیا را از آن خود کردند.