پیش نویس قانون بهداشت روان آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدباقر صابری زفرقندی در جلسه کمیته کشوری بهداشت روانی که امروز برگزار شد، گفت: توجه به مباحث سلامت روان شاید از حیطه وزارت بهداشت خارج باشد اما وظیفه قانونی، مدیریت این حوزه را ایجاب می ‌کند.

وی ، توجه به مسایل دینی را از جمله مسائل مغفول مانده در بحث بهداشت روان عنوان کرد و افزود: بهره‌ گیری از پتانسیلهای دینی و فرهنگی در کشور بسیار مهم است.

صابری زفرقندی گفت: در این زمینه لازم است دغدغه‌ های مردم را باور و شناسایی کرده و در جهت ارتقاء سلامت روانی جامعه از آنها استفاده شود.

مدیرکل دفتر سلامت روانی وزارت بهداشت یادآورشد: در مقایسه با کشورهای همسایه از بعد سلامت روان اقدامات زیادی انجام شده است اما باید نسبت به آینده مردم احساس تکلیف بیشتری کرد.

وی با عنوان این مطلب که شناسایی آسیبهای اجتماعی از اهداف نظام سلامت است ، گفت: این امر به پیشبرد اهداف نظام سلامت کمک می کند.

در ادامه ، رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت با اعلام ادغام بهداشت روان در خدمات بهداشت و درمان شهری و روستایی، از تدوین دستورالعمل‌ برنامه ملی مدیریت پدیده کودک آزاری خبر داد.

دکتر احمد حاجبی گفت: در چند سال گذشته بحث اورژانسهای روانپزشکی با مشکلاتی روبرو بود، بر این اساس در سال 82 در جهت بهینه سازی استانداردهای سلامت روان در کشور تفکری ایجاد و برنامه‌هایی به صورت پایلوت در اصفهان اجرا شد در این زمینه امسال نیز قصد داریم برنامه‌ هایی را به صورت پایلوت در سه بیمارستان اجرا کنیم.

وی با اشاره به کمبود تختهای روانپزشکی در کشور، افزود: اجرای پایلوت طرح ارائه خدمات به بیماران روانی پس از ترخیص از بیمارستان از جمله برنامه‌ های وزارت بهداشت است. همچنین برنامه ‌های پیشگیری از خودکشی مبتنی بر درمان افسردگی در گذشته در 4 دانشگاه انجام می ‌شد که در حال حاضر در 9 دانشگاه به بحث و بررسی گذاشته می ‌شود. این برنامه ‌ها از یک سال و نیم گذشته ارزشیابی شده و نتایج مطلوبی از آنها استخراج شده است.

رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت یادآورشد: در بحث خصوصی یکی از مشکلات ثبت آمارهای متفاوت است و بر این اساس در نظر داریم حداکثر یک ماه و نیم تا دو ماه آینده سیستم ثبت خودکشی را در دو مرکز به صورت پایلوت اجرا کرده و سپس به صورت کشوری اجرایی شود.

وی از ادغام خدمات بهداشتی-روانی در خدمات بهداشتی و درمانی شهری و روستایی خبر داد و افزود: دستورالعملی تدوین شده که متون آموزشی بهداشتی-روانی به تدریج و منطبق با پزشک خانواده‌ در سطح شهر و روستا بازبینی شود. بر این اساس، استفاده از یک کارشناس بهداشتی-روانی در تیم پزشک خانواده‌ در نظر گرفته شده است. همچنین بازنگری خدمات بهورزان به منظور ارائه خدمات روانی از سوی این افراد لازم است.

حاجبی با اشاره به برنامه‌ های وازرت بهداشت در جهت پیشگیری از پدیده کودک آزاری، اظهارداشت: برنامه‌ های پیشگیری از پدیده کودک آزاری در دست اجراست، ‌در این زمینه دستورالعمل‌ رفتار کودک و مدیریت پدیده کودک آزاری به صورت برنامه ‌ای ملی تدوین شده و پس از تایید اجرایی می ‌شود.

وی در ادامه ساماندهی بهداشت روانی در بلایا را از ضروریات بهداشت روان در کشور خواند و اظهار داشت: در این زمینه توزیع نیروهای متخصص در مناطق بلاخیز لازم است. همچنین تدوین پیش نویس قانون بهداشت روان آماده شده و در دست اقدام است.