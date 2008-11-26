50 درصد هزینه ساخت مترو آنکارا را دولت می پردازد

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام شهردار آنکارا با اعلام این مطلب اظهار کرد: با توجه به قوانین ترکیه کمک مالی به شهرداری از تکالیف دولت این کشور محسوب می شود و از این ناحیه درآمد قابل توجهی به حساب شهرداریها واریز می شود.

ظفر ایچیر افزود: تهران شهر بزرگی است که از شرایط بسیار خوبی برای پیشرفت روزافزون در جهت رشد و توسعه شهری و رفاه شهروندان برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه در ترکیه کمکهای دولتی به عنوان یک منبع پایدار درآمدی برای شهرداریها به شمار می آید، تصریح کرد: به این دلیل برای تامین منابع درآمدی مورد نیاز خود مجبور به روی آوردن به روشهای درآمد زایی مانند فروش تراکم نیستیم.

قائم مقام شهردار آنکارا با اشاره به استفاده از سیستم حمل و نقل ترکیبی در این شهر اضافه کرد: روزانه 300 هزار نفر از طریق 25 کیلومتر خطوط موجود در قالب دو خط متروی آنکارا جابه جا می شوند و 47 کیلومتر خطوط جدید نیز در این شهر در دست ساخت است.

ظفر ایچیر در پایان تجهیز آنکارا به ناوگان مجهز و مدرن اتوبوسرانی را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: 50 درصد هزینه ساخت متروی پایتخت ترکیه را دولت این کشور و 50 درصد آن را نیز شهرداری آنکارا می پردازد.