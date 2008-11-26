پرداخت نقدی سهام عدالت بازنشستگان / پیشکسوت بهتر از بازنشسته است

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در مراسمی که توسط بازنشستگان برای سپاس و تقدیر از وی ترتیب داده شده بود، اظهار داشت: شاید و بلکه قطعا در طول این سه سال و چند ماه گذشته لحظاتی شیرین تر از این که در بین شما هستم برایم وجود نداشت.

وی افزود: هنگامی که شما را زیارت کردم به یاد پدر مرحومم افتادم و همه شما را به جای پدر خودم فرض کردم.هنگامی که شما بزرگواران را زیارت کردم گفتم خدایا چه ذخایری ما در این کشور داریم .

احمدی نژاد در ادامه بر احترام و قدر نهادن از بزرگتر ها و پدران و مادران تاکید کرد و گفت: بزرگتر های جامعه دروازه های رحمت خداوند هستند و کانون عشق و مهرورزی تلقی می شوند. با احترام به بزرگتر ها خداوند گره های جامعه و درهای رحمت خود را به خلق باز می کند و این موضوعات جزو فرهنگ و اعتقادات ما است.

رئیس جمهور افزود: برگزاری چنین جلسه ای از سوی شما عزیزان نشانه بزرگواری شماست در حالی این که جلسه برعکس باید از طرف ما برای شما پیشکسوتان برگزار می شد.

احمدی نژاد گفت: هر یک ازشما عزیزان ستون ومحور جامعه هستید و بخشی از جامعه را به صورت معنوی و روحی سرپرستی می کنید و امروز آنچه در جامعه جاری است حاصل زحمات چند ده ساله شماست.

وی خطاب به گروه کر بازنشستگان که درابتدای مراسم سرود ای ایران را اجرا کردند، تصریح کرد: ایران عشق همه ماست و ذره ذره خاکش برای ما با ارزش تر از هر گوهری است و همه ما حاضریم همه وجودمان را برای یک وجب خاک ایران مقدس فدا کنیم.

رئیس جمهور ضمن قدردانی از گروه کر بازنشستگان گفت : درعمرم گروه کری به این وزانت ، مقاومت و استحکام ندیده ام و تلاش می کنیم با شما عزیزان جلسات دیگری هم داشته باشیم.

احمدی نژاد با بیان اینکه کلمه پیشکسوت و کارآزموده خوب است گفت: اما باید به جای کلمه بازنشسته کلمه دیگری را انتخاب کنیم که در آن قوت متجلی باشد. مثلا کلمه پیشکسوت خوب است، باید کلمه ای را جایگزین کنیم که نشاندهنده یک خزانه باشد.

وی همچنین گفت: جامعه را محبت و عشق می سازد و کانون عشق و محبت هم پدران و مادران هستند. به گونه ای که هر چه می گذرد علاقه ها عمیق تر می شود.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اصل جایگاه و منزلت نباید کاهش یابد و افرادی که بازنشسته می شوند نباید ارتباطشان از نظر اداری با سازمان هایی که در آن جا مشغول فعالیت بوده اند قطع شود ، بلکه حداقل هر سال یک جلسه برای قدردانی از آنان در آن سازمان برگزار شود.

احمدی نژاد خطاب به مسئولان حاضردر این مراسم اظهارداشت: علاوه بر اقدام فوق جلسه ای نیز برای تجلیل از کسانی که 20 الی 30 سال به مردم خدمت کرده اند به صورت سراسری مثلا دراستادیوم ورزشی آزادی برگزار کنید.

وی درادامه با اشاره به لایحه خدمات کشوری تصریح کرد: بالاخره با تصویب این لایحه ترمیمی اتفاق افتاد اما هنوز کار تمام نشده است و باید رسیدگی به وضعیت بازنشستگان ادامه یابد.

رئیس جمهور دربخش دیگری از سخنانش و خطاب به یکی از بازنشستگان حاضرکه از رئیس جمهور تقاضای سهمیه ای برای حج عمره بازنشستگان کرده بود، گفت: یک سهمیه ویژه برای بازنشستگان همه استانها به منظور تشرف به حج عمره در نظر خواهیم گرفت.

احمدی نژاد همچنین درباره سهام عدالت بازنشستگان گفت: آن چه که قانون برای رفاه حال بیشتر بازنشستگان به ما اجازه داده پرداخت سهام عدالت است اما این سهام مشکل عزیزان را حل نمی کند. لذا ما در صددیم سهام عدالت را به سازمان ها و برخی نهادها منتقل کنیم و پول نقد را در اختیار بازنشستگان قرار دهیم.

وی افزود: به دلیل این که سهام عدالت مبلغ بالایی است و نمی توانیم این رقم را یکجا در بورس نقد کنیم لذا با زمان بندی کاررا جلو می بریم که این موضوع کمی حوصله شما عزیزان را می طلبد تا کسی دچار ضرر و زیان نشود و ما هم بتوانیم مدیریت کنیم.

رئیس جمهور ادامه داد: ما مصمم هستیم و گام برداشتن در این خصوص جزو آرزوهای ما است تا در این بخش اصلاحاتی صورت گیرد و بازنشستگان نزد فرزندان و نوه های خود سربلند شوند.

احمدی نژاد درپایان از بازنشستگان خواست تا برای عظمت ملت ایران و آبادانی سرزمین ایران و همچنین برداشتن موانع پیشرفت دعا کنند.