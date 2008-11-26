احمدی نژاد یک بسیجی حقیقی است/ تحول اقتصادی نیاز به افراد بسیجی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی محمد نجار، در گردهمایی 10 هزار نفری بسیجیان وزارت دفاع که صبح امروز در مجموعه وزرشی باشگاه ساصد تهران برگزار شد، ایستادگی و مقاومت بسیجیان را را منادی عزت ، استقلال ، اقتدار و انسجام و تکیه گاه بر قدرت دفاعی بر محور نوآوری و شکوفایی دانست و اظهارداشت: امروز رسانه های تبلیغاتی مسموم و هدفمند دشمن به نحوی تبلیغ می کنند که گویا بسیج یک جمع کوچکی از جامعه در حوزه نظامی است و این خلاف واقع است ، زیرا نیروی بسیجی در کشور سرافراز و سربلند ایران یک جمع عظیم است.

وزیر دفاع فراگیر شدن تفکر بسیجی در تمامی عرصه های علمی امروز را باعث به همراه داشتن آثار و نتایج شگفت آوری دانست و افزود: نگرانی غرب هم از همین منظر است ، چرا که در صورت نفوذ این نگرش و فراگیر شدن در تمامی کشور و تبدیل شدن آن به یک الگوی موفق برای سایر کشورهای مسلمان و مستقل ، می تواند به عنوان یک قدرت در مقابل مرجعیت علمی غرب بایستاد و آن را با چالشی جدی روبرو سازد و الگوی مادی و تک بعدی غرب را به حاشیه رانده و در نتیجه منشاء بیداری و خودباوری ملت های مسلمان گردد .

وی با بیان اینکه امروز تفکر بسیجی با حضور دولتی بسیجی تقویت شده، افزود : دولتی که رئیس جمهور آن یک بسیجی حقیقی است ، بسیجی میدان جنگ دیده ، خطر کشیده و کتک خورده انقلاب ، دولتی که مردم محوری ، تلاش در جهت افزایش خدمت رسانی ، دنبال کردن عزت مندی درعرصه های منطقه ای و بین المللی و بستر سازی برای عدالت را جهت گیری اصلی خود قرار داده است ، همین خصلت باعث شد تا توان ارائه و اجرای طرح های بزرگ و سرنوشت ساز را داشته باشد.

سردار نجار با اشاره به اراده دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی، گفت: طرح تحول اقتصادی مسلماً در اجرا، نیاز به افراد بسیجی دارد ، چرا که طرحی مبتنی بر تفکر بسیجی است و لذا بسیجیان باید در میدان اقتصاد هم تا آنجائی که توان دارند و می توانند پیشقدم شوند ، باید نقش بی بدیل در این طرح بزرگ ایفا نمایند و در این صورت است که می توان نتیجه ملموس آن را در سطح جامعه در زمانی کوتاه مشاهده کرد و از این طریق بار دیگر دشمن را مایوس و ضمن خشنودی ولایت امر مسلمین ، دل آقا امام زمان را شاد کند.

وی سومین جهت گیری و نقش بسیج در عرصه منطقه ای و بین المللی خواند و گفت: امروز از آمریکای لاتین تا آفریقا تا تمامی منطقه خاورمیانه شاهد تاثیر گذاری بسیج و بسیجی هستیم ، این همان تفکری است که در لبنان معجزه کرد و ارتش تا دندان مسلح رژیم غاصب صهیونیسم را دچار شکستی سخت نمود و حاصل همان جریانی است که امروز در سرزمین فلسطین حادثه ای را بوجود آورده که انگشت حیرت ، سران رژیم آمریکا و صهیونیست را زیر دندانشان له کرده است.

سردار نجار اضافه کرد: آمریکایی ها علاوه بر مشکلات منطقه ای در داخل نیز با بحران مالی عظیمی روبرو شده اند که دلیل آن را می توان اولاً ؛ مدیریت غیر مسئولانه اقتصاد آمریکا به عنوان نظام کاپیتالیسم و دوم ناکارآمدی نظام سرمایه داری دانست این شرایط امروز نه تنها خود آمریکا که تمامی اروپا و برخی کشورهای آسیایی را متاثر ساخته ، بنحوی که برای نجات در این وضع سرمایه داران غربی باز هم رو به سوی کشورهای غربی آورده اند و این در حالیست که ایران اسلامی به برکت همین تفکر بسیجی روز به روز قوی تر و غنی تر می شود و نمونه آن همین صنعت دفاعی است .

وی تولید جنگنده های آذرخش و صاعقه ، نسل جدید هواپیماهای بدون سرنشین ، زیر دریایی ، ساخت و توسعه انواع موشک ، شهاب ، سجیل و ماهواره بر سفیر و سیستم های پیشرفته مخابراتی و الکترونیکی و همچنین خدماتی که در سطح وسیعی به نیروهای مسلح ارائه شده را بخشی از دستاوردهای متخصصان داخلی با روحیه و تفکر بسیجی خواند و اظهارداشت: افتخار آن را داریم که تمامی نیازمندی نیروهای مسلح را به تسلیحات مورد نیاز ، برآورده ساخته و گام های بلندی را در جهت خودکفایی و حصول به قدرت بازدارندگی بر داشته ایم اما این را کافی نمی دانیم .

وزیر دفاع تاکید کرد که ما تلاش کردیم تا یک مجموعه بسیج منسجم و یکپارچه داشته باشیم بر همین اساس همه مراکز بسیج مرتبط با سازمان های وزارت دفاع را که تا بحال هر یک با یک ناحیه از سپاه کار می کردند و مرتبط بوده همه را تحت فرمان بسیج مرکزی وزارت در آوردیم . این کار هم می تواند وحدت فرماندهی و نظارت بر عملکرد بسیج را برای وزارت فراهم کند و هم تحرک بسیج را هدفمند و متناسب با نیاز صنعت دفاعی خواهد نمود .

وی در پایان خاطر نشان کرد: افتخار وزارت دفاع این است که اولین هسته های بسیج در این وزارتخانه تشکیل شد و زمانی که جنگ آغاز شد ، بسیجیان این مجموعه 13 مرحله آموزش خود را طی کرده بودند و جزء یاران شهید چمران در جبهه های جنگ حضور داشتند و در طول 8 سال دفاع مقدس ، قریب به 17 هزار نفر را به جبهه های جنگ اعزام نموده و در این راه 440 نفر شهید داده و 1500 نفر جانباز تقدیم انقلاب نموده و امروز افتخار دارم که بگویم سازمان بسیج وزارت با بیش از 20 هزار نفر و در قالب 47 پایگاه در 5 حوزه فعال بوده و تنها وزارتخانه ای است که دارای جنبه سازماندهی منسجم و قدرتمندی در حوزه بسیج است .