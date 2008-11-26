موقوفات گلستان ساماندهی و زیبا سازی می شوند

حجت الاسلام محمد منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با توجه به اینکه شمار زیادی املاک موقوفه در استان و با عناوین مختلف وجود دارد، از اینرو برای شناسایی و معرفی ساماندهی زیبا سازی می شوند.

وی اظهار داشت: براساس این طرح برروی درب موقوفات تابلوی مشخصات آن موقوفه نصب می شود و طراحی و نصب این تابلو در شهرستان گرگان در دست بررسی است.

منتظری خاطرنشان کرد: پس از اتمام بررسیهای لازم طرح مصوب برای اجرا به شهرداری ارایه می شود.

به گفته حجت الاسلام انتصاری، براساس این طرح تمامی کسانی که فعالیتهای ناسازگار با شان و جایگاه وقف انجام داده اند و یا به نوعی وقف خواری و محل موقوفه را برای اهداف شخصی استفاده می کردند، معرفی می شوند.

مدیرکل اقاف و امور خیریه گلستان از ساخت اولین ضریح بقاع متبرکه به دست هنرمندان استان خبرداد و افزود: این ضریح پس از آماده شدن بر روی مرقد مطهر امامزادگان آق امام آزادشهر نصب می شود.

وی خاطرنشان کرد: کلیه کار قلمکاری، تزئین و ساخت این ضریح مطهر توسط هنرمندان استانی انجام می شود.

108 بقاع و امامزاده، دو هزار و 300 مسجد و 100 هزار رقبه ثبت شده در گلستان وجود دارد.

