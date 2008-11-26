توزیع ثروت کشور بین محرومان گدا پروری نیست

سید مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران با دفاع از طرح تحول اقتصادی، تاکید کرد: اگر منظور برخی از گداپروری، رسیدگی به محرومان و توزیع ثروت کشور بین آنان، باشد، این کار خوبی است.

وی با اشاره به مواضع اخیر محمود احمدی نژاد در جریان سفر اخیرش به زنجان، یادآور شد: البته رئیس جمهور پاسخ این موضع را داده‌اند اما بدون شک نمی توان توزیع سهم ملت و سهیم شدن مردم در فعالیت های اقتصادی را گدا پروری توصیف کرد.

ثمره هاشمی درباره مواضع اخیر آیت الله مهدوی کنی مبنی بر اینکه اختلافات مسئولان نباید به رسانه ها کشیده شود، تاکید کرد: اگر شما هم این سخن را قبول دارید، پس چرا این قبیل مسائل را به رسانه ها می‌کشانید؟ به اعتقاد ما فضا نباید به گونه ای باشد که در آن به دولتمردان جفا شود.