به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رونمایی کتاب "ستارگان سینمای ایران" صبح امروز با حضور کاظم شفقی تهیهکننده و حامی، سمیر رامینفرد نویسنده، محمدعلی کشاورز، بیابانی محقق، اکبر عالمی و نمایندگان رسانههای گروهی در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در ابتدای نشست شفقی تهیهکننده "ستارگان سینمای ایران" گفت: فرش شفقی تبریز برای اعتلای فرهنگ و هنر ایران پارسال تصمیم به چاپ این کتاب مرجع گرفت. هنرمندانی که کتاب به زندگی آنها پرداخته میراث ملی و پنهان ما هستند و برای هیچکدام جایگزین وجود ندارد. در گذشته بخش اقتصادی هر کشور از هنر حمایت میکرده و امیدوارم ما نیز در این زمینه قدمی برداریم.
در ادامه کشاورز بازیگر برجسته سینمای ایران گفت: متاسفانه در حال حاضر برخی افراد که در عرصه سینما کار تهیهکنندگی انجام میدهند از فرهنگ و هنر هیچ اطلاعی ندارند. سینمای کشور باید خصوصی شود و با سینمای دولتی نمیتوان کاری انجام داد. البته در سینمای خصوصی نیز باید از کسانی بهره گرفت که با مقوله فرهنگ و هنر آشنایی کامل داشته باشند.
وی با گله از وضعیت فعلی سینمای ایران افزود: آنچه امروز در سینمای ایران وجود دارد رفیقبازی و باندبازی است. خوشبختانه در سالهای اخیر من دیگر در سینما، تئاتر و تلویزیون کار نمیکنم. البته باید فضایی ایجاد شود تا جوانها هم بتوانند در این عرصه فعالیت کنند.
کشاورز ادامه داد: تعاریف در سینمای ما جایگاهی ندارد. به طور نمونه ما میگوییم سینمای معناگرا و ملی، اما هنوز نتوانستیم تعریفی درست از آنها بیان کنیم. یکی دیگر از مشکلات سینما کمبود فیلمنامه مناسب است. البته نیود آگاهی بازیگران در ارتباط با شناخت آداب و رسوم و تاریخ کشور نیز یکی دیگر از مشکلات سینمای ایران است.
وی با اشاره به دستمزد بازیگران گفت: شنیدهام شورای تهیهکنندگان خانه سینما میخواهند برای زیاد و کم کردن حقوق بازیگرها تصمیم بگیرند. بازیگران به عقیده من ضعیفترین قشر جامعه هستند. مرحوم احمد آقالو چند سالی در بستر بیماری بود و در آن زمانی کسی سراغی از وی نمیگرفت. اما حالا همه بعد از مرگش از او یاد میکنند.
این بازیگر برجسته سینما ادامه داد: متاسفانه برخی کارگردانان برای اینکه هزینه کمتری برای تولید فیلم بدهند از بازیگرانی استفاده میکنند که فقط میخواهند مشهور شوند. ما فقط چند کارگردان برجسته داریم که در سطح جهان شناخته شدهاند. مثلا با برخی فیلمهای اخیر میتوان درباره سینمای ایران صحبت کرد؟
در ادامه نشست رامینفرد نویسنده کتاب "ستارگان سینمای ایران" گفت: کار جمعآوری این کتاب از سال گذشته آغاز شده و این کتاب در سه جلد به چاپ رسیده و در مراسم 19 آذرماه رونمایی میشود. جلد اول بهترینهای سه دهه پس از انقلاب است که در آن به بیوگرافی 30 بازیگر سینمای ایران پرداخته شده است.
وی افزود: در جلد دوم به زندگی 80 هنرمند که در میان آنها کارگردانان و تهیهکنندگان نیز وجود دارند پرداختهایم و در جلد سوم نیز زندگی 70 هنرمند مورد توجه قرار گرفته است. 30 هنرمندی که در جلد اول به آنها پرداخته شده با رای خود هنرمندان از بین برترینهای سینما و تلویزیون انتخاب شدند.
عالمی هم گفت: این سه جلد کتاب نشان میدهد هیچ پدیدهای بدون سابقه نیست. نسل جوان باید بداند کسانی مانند کشاورز بودند که توانستند ایران را به اینجا برسانند. بازیگران الگوی جوانان هستند. ما در دنیای امروز مقیاسها این کتاب را داوری میکنیم تا ببینیم چه اندازه کاربردی و الهامبخش است.
مراسم رونمایی از کتاب "ستارگان سینمای ایران" روز 19 آذرماه در سالن همایشهای رازی برپا و در آن از زندهیاد حاتمی، کشاورز، داود رشیدی، جمشید مشایخی، علی نصیریان و عزتالله انتظامی تقدیر میشود.
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