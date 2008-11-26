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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۲

رئیس جمهور:

با فرهنگ بسیج پشت مستکبرین را زمین خواهیم زد

با فرهنگ بسیج پشت مستکبرین را زمین خواهیم زد

رئیس جمهور گفت : بواسطه وجود فرهنگ بسیجی در کشورمان اگر همه موانع مادی و غیر مادی و تمامی بدخواهان عالم دست به دست هم بدهند نیز قادر نخواهند بود جلوی حرکت انقلابی ملت ایران را بگیرند و این ملت با فرهنگ بسیجی پشت مستکبرین را بر زمین خواهد زد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز پس از جلسه هیئت دولت در جمع گردان عاشورای مرکز مقاومت بسیج نهاد ریاست جمهوری و سازمانهای تابعه حضور یافت و پس از سان دیدن از گردان با تبریک هفته بسیج  فرهنگ بسیج را روح انسانیت و فرهنگ متعالی و عزتمند زیستن توصیف کرد و گفت : فرهنگ بسیجی پیوستن به کاروان انبیاء و اولیاء الهی و متصل شدن به حبل الله است .

رئیس جمهور اضافه کرد : فرهنگ بسیجی قرار گرفتن در مسیری است که خداوند به خاطر آن انسان را خلق کرده است و آنچه به انسان امید ، حیات و نشاط می دهد ، فرهنگ بسیجی و بسیجی زیستن است .

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: اگر در طول تاریخ هنوز اثری از کرامت انسانیت باقی مانده است به خاطر جریان داشتن فرهنگ بسیجی است که پرچمداران آن پیامبران الهی ، امیرالمومنین(ع) و ائمه اطهار بوده اند و در زمان حاضر نیز خط ولایت و رهبری عزیز پرچمدار این فرهنگ هستند.

وی با بیان اینکه فرهنگ بسیج اتصالی به سوی امام عصر(عج) است ، گفت: تردید نکنید بالاترین بسیجی هر دورانی امام عصر (عج) است که همه وجود و هستی خود را در خدمت آرمانهای الهی قرار داده است .

رئیس جمهور با ابراز خرسندی از اینکه در ایران فرهنگ بسیجی حاکم است ، اظهار داشت : در نهاد ریاست جمهوری صدها انسان مومن ، شجاع و انقلابی به نام بسیجی حضور دارند که آماده فداکاری در راه آرمانهای انقلاب اسلامی هستند و ما به وجود همه آنها افتخار می کنیم.

کد مطلب 790397

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