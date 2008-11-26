به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم مسابقات وزنه برداری لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز شنبه (2 آذرماه) به صورت متمرکز در شیراز پیگیری شد که مسئولان سازمان لیگ وزنه برداری با نظرسنجی از کارشناسان و بررسی عملکرد وزنه برداران، برترین‌های هفته را به این شرح معرفی کردند:

دسته 56 کیلوگرم: صادق نوروزی از مناطق نفت خیز جنوب

دسته 62 کیلوگرم: سجاد بهروزی از مناطق نفت خیز جنوب

دسته 69 کیلوگرم: عبدالمطلب زارعی‌نژاد از ملی حفاری

دسته 77 کیلوگرم: شاهو جوانمردی از ملی حفاری

دسته 85 کیلوگرم: احسان معتمدی از پالایش و پخش کرمانشاه

دسته 94 کیلوگرم: علی دهقانیان از مناطق نفت خیز جنوب

دسته 105 کیلوگرم: مجتبی بیات از ملی حفاری

دسته 105+ کیلوگرم: سعید علی حسینی از مناطق نفت خیز جنوب

بهترین بهترین‌ها:

سعید علی حسینی از مناطق نفت خیز جنوب

بهترین تیم:

ملی حفاری ایران