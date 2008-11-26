موافقت سنای روسیه با افزایش دوره ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از آنکه دومای روسیه طرح افزایش دوره ریاست جمهوری را از چهار سال به شش سال تصویب کرد، سنای این کشور نیز امروز با افزایش دوره ریاست جمهوری موافقت کرد.

سنای روسیه امروز با 144 رای موافق در مقابل فقط یک رای مخالف با مصوبه دوما موافقت کرد.

دومای روسیه در تاریخ 1 آذر این طرح را با 392 رای موافق به 57 رای مخالف در آخرین و سومین بررسی آن به تصویب رسانده بود.

بر اساس این طرح، مدت ریاست جمهوری روسیه از چهار سال به شش سال افزایش می یابد. بر اساس این طرح دوره نمایندگی نمایندگان دوما نیز از چهار سال به پنج سال افزایش می یابد.



رئیس جمهوری روسیه طرح قانونی افزایش دوره ریاست جمهوری را روز 11 نوامبر (21 آبان ماه) به پارلمان ارائه کرده بود.