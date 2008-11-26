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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۱۳

دکورهای "116 روز در نوفل لوشاتو" ساخته شد

دکورهای "116 روز در نوفل لوشاتو" ساخته شد

با ساخت دکورهای مجموعه تلویزیونی "116 روز در نوفل لوشاتو"، تولید این پروژه به کارگردانی فرشاد اکتسابی وارد فازی تازه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلریز دکورهای مجموعه را در شهریار و حوالی محلی که دکورهای فیلم / مجموعه "فرزند صبح" به کارگردانی بهروز افخمی ساخته شده می‌سازد. گروه در سفری به کشورهای دیگر مصاحبه‌هایی ضبط کرده‌اند که وقایع انقلاب را از نگاه غربی‌ها بررسی می‌کند.

مجموعه "116 روز در نوفل لوشاتو" محصول مرکز سیمافیلم و در قالب مستند داستانی روایتگر روزهایی است که حضرت امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو فرانسه حضور داشتند و انقلاب اسلامی مردم ایران را از اروپا رهبری می‌کردند.

تهیه‌کننده مجموعه عبدالحمید ارجمند است و گروه سازنده در تهران از مکان‌هایی که در زمان انقلاب مردم در آن حضور داشتند، تصویربرداری کرده‌اند تا در کنار مصاحبه‌ها و بخش داستانی استفاده شود. هنوز بازیگران مجموعه انتخاب نشده‌اند.

کد مطلب 790407

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