300 خادم ازدواج در استان فارس شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام اسماعیل پور پیش از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: این افراد خیرهایی هستند که بدون هیچ چشم داشتی در حوزه امور خیری مانند تامین جهیزیه و... فعال بوده و قصد داریم در هفته ازدواج مقارن 10تا 16 آذر از 20نفر از این خادمین تجلیل کنیم.

وی همچنین در تشریح دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این هفته نیز بیان کرد: در این هفته 40 کارگاه با عنوان "پیوند آسمانی" در نظر گرفته شده که با حضور اساتید متخصص در زمینه شناخت اصول زندگی ویژه سربازان وظیفه برگزار خواهد شد.

مدیر سازمان ملی جوانان استان فارس همچنین از عقد رایگان زوجین در روز ازدواج ملی خبر داد و افزود: با پیگیریهای صورت گرفته حدود 25 دفتر از 50 دفتر ازدواج در شیراز عقد جوانان را به صورت رایگان انجام می دهند.

حجت الاسلام اسماعیل پور در این رابطه اظهار داشت: زوجین می توانند برای اطلاع از اسامی این دفاتر به درمانگاه نادر کاظمی شیراز مراجعه و یا با شماره 6362422 تماس بگیرند.

وی همچنین از ارائه خدمات رایگان میراث فرهنگی و سینماها در شیراز مقارن هفته ازدواج به عنوان یکی دیگر از برنامه های پیش بینی شده در این ایام یاد کرد و افزود: در این هفته جشنواره مطلع عشق نیز با حضور 500زوج جوان مقارن 12 آذر ماه در سینمای ایران برگزار می شود و برای این جشن موسیقی زنده، سخنرانی مشاور ارشد خانواده، مسابقه مهارت زندگی و پخش فیلم در نظر گرفته شده است.

مدیر سازمان ملی جوانان استان فارس با اشاره به برگزاری فراخوان یک فنجان خاطره نیز بیان کرد: برای این برنامه فراخوانی ویژه جوانان و زوجین از روزهای اولیه ازدواج با عنوان" یک فنجان خاطره" از شیرین ترین، تلخ ترین، عجیب ترین و عاشقانه ترین خاطره ها در این هفته برگزار می شود و این خاطرات در کتاب خاطرات پیوند گردآوری و چاپ خواهد شد.

به گفته حجت الاسلام اسماعیل پور در هفته ازدواج افرادی که برای طلاق به دادگاه های خانواده مراجعه کنند از سوی قضات به ادامه زندگی تشویق می شوند.

وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد نقش کمرنگ دستگاه های دولتی در انجام وظایف خود در بحث ازدواج بیان کرد: اینکه مسئولان نسبت به مجموعه وظایف خود در حوزه ازدواج کارهای مطلوب را انجام نداده اند شکی نیست که در این خصوص سازمان جوانان طی ابلاغیه ای وظایف هر دستگاهی را نظیر ارائه تالار رایگان اداره به کارکنان مجموعه خود به صورت رایگان، آموزش جوانان و... از سوی استاندار فارس به آنها ابلاغ می شود و امیدواریم با این حرکت نوعی حساسیت در بحث ازدواج در جامعه ایجاد کنیم.