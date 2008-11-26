به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دومین جشنواره ملی ستایش اعلام کرد پس از تجلیل از داریوش عیاری فیلمبردار خوزستانی سینما رضا فیاضی و سلیمه رنگزن بازیگران خوزستانی سینما و تلویزیون در این جشنواره تقدیر می‌شوند.

فیلم سینمایی "عروس آتش" با بازی رنگزن به همین مناسبت در این جشنواره اکران می‌شود. در روز افتتاحیه این جشنواره در 19 آذر از عیاری، رنگزن و فیاضی تجلیل می‌شود. سلیمه رنگزن برای بازی در فیلم سینمایی "عروس آتش" از جشنواره فیلم فجردیپلم افتخار دریافت کرد.

دومین جشنواره ملی ستایش خوزستان از عید سعید قربان تا عید سعید غدیر 19 تا 28 آذر در شهرهای خرمشهر، آبادان و جزیره مینو برگزار می‌شود.