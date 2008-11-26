تیم والیبال نشسته قزوین راهی تورنمنت بوسنی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد شوشتری با اعلام این خبر درباره نفرات اعزامی به این رقابت‌ها گفت: تیم والیبال‌ نشسته استان قزوین در قالب یک تیم 12 نفری متشکل از 10 بازیکن، یک مربی و یک سرپرست عازم هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی بوسنی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تیم والیبال‌نشسته کشورمان برای دومین بار در این بازی ها شرکت می‌کند اظهار داشت : سال گذشته تیم ملی والیبال ‌نشسته جهت کسب آمادگی بیشتر در رقابت های پارالمپیک 2008 پکن به این مسابقات اعزام شد و توانست مقام قهرمانی این بازی ها را از آن خود کند ولی در این دوره از مسابقات تیم والیبال ‌نشسته استان قزوین به این رقابت ها اعزام می شود.

وی در پایان تصریح کرد: تیم والیبال ‌نشسته استان قزوین سال گذشته به عنوان نایب قهرمانی لیگ ‌برتر باشگاه‌های کشور دست یافت و امسال هم موفق شد مقام نخست مسابقات قهرمانی کشور را که اول آذر ماه در مشهد مقدس برگزار شد به خود اختصاص دهد. خوشبختانه با شرکت در مسابقات قهرمانی کشور محک بسیار خوبی خوردیم و به نقاط ضعف و قوت تیم پی بردیم. تیم ما هم‌اکنون به لحاظ مسائل فنی و به کارگیری حرکات تکنیکی در آمادگی بسیار مطلوبی به سر می‌برد.