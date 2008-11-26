رفع اشکال طرح ایجاد سازمان اموردانشجویان/ارائه طرح به شورایعالی اداری

محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: "با اشکالی که در شورای عالی اداری به طرح تشکیل سازمان امور دانشجویان وارد شده بود برای ارائه این طرح به مجلس تردید ایجاد شد و وزارت علوم در پاسخ به این اشکال، شورای عالی اداری را قانع کرد که بر اساس لایحه خدمات کشوری می توان به مدت یک سال هر نوع اصلاحاتی که دستگاههای اجرایی دارند در شورای اداری بررسی کرد."

وی افزود:" از این رو طرح مجددا در شورای عالی اداری مطرح می شود."

معاون دانشجویی وزارت علوم درباره اشکالات وارد شده به طرح تشکیل سازمان امور دانشجویان به مهر گفت: "با توجه به اینکه برخی از بخشها مانند صندوق رفاه دانشجویان مجوز مجلس را دارند، اشکالات در خصوص ادغام این بخشها در سازمان امور دانشجویان بود."

ملاباشی گفت: "چون پیشنهاد کردیم که ما پرسنل و تشکیلات اضافی برای تشکیل سازمان امور دانشجویان نمی خواهیم و با همین تشکیلات و پرسنل می توانیم این سازمان را اداره کنیم و بدین وسیله بار اضافی به دولت تحمیل نمی شود، استدلالمان این است که می توان از قانون لایحه خدمات کشوری در این زمینه استفاده شود."