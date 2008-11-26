بستر سازیهای توسعه ای در منطقه ویژه اقتصادی سرخس تداوم می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در سرخس، حسین علیپور پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: به منظور ارائه خدمات مناسب به سرمایه گذاران در منطقه ویژه منطقه ویژه اقتصادی سرخس جهت استقرار واحدهای تولیدی، صادرات و واردات، حمل و نقل، انبارداری و کالاهای سردخانه ای اقدامات شایسته ای در راستای موارد موفق انجام گرفته است.

وی بستر سازی های توسعه ای را در این منطقه مثبت و سازنده توصیف کرد و به نمونه هایی از آن اشاره کرد و گفت: انبارها نگار که یک انبار بدون دیوار است با توجه به ظرفیت انبارداری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس بدلیل حمل و نقل و تزانزیت کالا و ضرورت آن در سطح منطقه به منظور افزایش کالا در مبادی خروجی بویژه انبارهای کانتیر با ظرفیت قابل قبول در مساحتی معادل 30هزار متر مربع احداث شد که از این میزان مساحت فضای مسقف، 5000 متر مربع است.

وی گفت: هم اکنون پروژه نگار آمادگی دریافت بارهای کانتیری و کالاهایی که قرار گرفتن آنها در فضای باز با مشکلی مواجه نمی باشد را دارد.

علیپور افزود: پروژه تکمیل زیرسازی و روسازی راه آهن با عنایت به اینکه این پروژه در عرصه 330 هکتار و در دو قسمت زیرسازی و روسازی در حال اجرا است بسیار حیاتی خواند و افزود: بخش زیرسازی در سطح 47هزار و780 متر مربع و از 94 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و بخش زیر ساختی در سطح 47هزار و780 متر مربع و از 94 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی ادامه داد: در بخش روسازی در مجموع 5 خط عریض و 6 خط نرمال، باسکول، بارانداز و انبار پیش بینی شده است لازم به ذکر است که پروژه روسازی راه آهن نیز از 54 درصد پیشرفت فیزیکی برخودار است.

وی با اشاره به اجرای پروژه آماده سازی معابر فاز 2 گفت: این پروژه در سطح 170 هکتار و با پیشرفت فیزیکی 80 درصد در حال اجرا است که تا کنون بالغ بر253هزار متر مکعب خاکریزی 8656 متر مکعب آسفالت صورت گرفته است.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس در خصوص بخش پروژه های گاز رسانی در منطقه گفت: تکمیل گاز رسانی به ساختمان فرودگاه بین المللی الماس سرخس و سالن تولید سردخانه، سالن های شهاب خودرو، ساختمان فرودگاه قدیم، ساختمان اداری انجام گردیده است و برای مطالعه نیز در سطح 450 هکتار با پیمانکار قرارداد منعقد شده است.

علیپور گفت: با اجرای پروژه فوق این مکان در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد تا از گاز استفاده نمایند.

وی به پروژه مهم نیروگاه شمس سرخس اشاره کرد و افزود: این واحد نیروگاهی که با هدف تامین برق واحدهای تولیدی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی سرخس احداث می گردد، برق مازاد خود را در اختیار شبکه توزیع نیروی برق قرار می دهد.

علیپور گفت: این واحد تولیدی در سطحی معادل 40 هکتار احداث و عمیات تسطیح، فنس کشی، آماده سازی آسفالت ورودی بوسیله منطقه ویژه به انجام رسیده است.

علیپور در پاسخ به سوالی در خصوص فرودگاه الماس سرخس و تجهیز آن گفت: با توجه به انجام پروازهای مشهد- سرخس- تهران و لزوم به روز بودن باند فرودگاه عملیات درزگیری باند در طول 37500 متر با مبلغی معادل 675 میلیون ریال به اجرا در آمده است و هم اکنون از باند استفاده عملیاتی می شود از سوی دیگر تجهیزات امداد و نجات ایمنی زمینی و دستگاههای حفاظتی، ماشین آلات آتش نشانی و جاروب رفت و روب جهت ارتقا سطح خدمات فرودگاه خریداری گردیده است.

وی به اهمیت جاده ترانزیت اشاره کرد و افزود: یکی از محوری ترین پروژه های در دست اجرا منطقه ویژه که از اهمیت فوق العاده ای برخودار است جاده ترانزیت در منطقه ویژه (کیلومتر10) تا منطقه صفر مرزی(8 کیلومتر) است این جاده استراتژیک که وظیفه تزانزیت و حمل و نقل کالا را به کشورهای آسیا میانه و بالعکس به منطقه ویژه برعهده دارد حدود 20 میلیارد ریال در سال 87 اعتبار پیش بینی گردیده است.

وی گفت: این جاده 30 متر عرض دارد و از 79 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

علیپور در پایان خطاب سرمایه گذاران و علاقمندان به تجارت با کشورهای آسیای میانه خاطرنشان کرد: بسترهای توسعه ای برای انجام سرمایه گذاری در سطح منطقه آماده است.