اجرای طرح امنیت اجتماعی با جدیت ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سردار احمد رضا رادان صبح امروز در همایش فرماندهان نیروی انتظامی استان کرمان اظهار داشت: طرح امنیت اجتماعی تا زمان برطرف شدن برخی از مسائل در خصوص اراذل و اوباش، خرده فروشی مواد مخدر، بد حجابی و پوشش نامناسب و مزاحمت برای نوامیس مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به مبارزه نیروی انتظامی با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر گفت: نیروی انتظامی ضمن مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر برای نجات بشر دفاع می کند که در این زمینه نیروی انتظامی استان کرمان یکی از استانهای پیشرو و موفق است.

سردار رادان با اشاره به بی ثباتی اکثر کشورهای هم مرز با ایران افزود: با تلاش ماموران نیروی انتظامی خوشبختانه امنیت در تمام نقاط مختلف کشور حکم فرما است.



جانشین فرمانده نیروی انتظامی افزود: یکی از سیاست های نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرم است که در این زمینه برنامه های آموزش همگانی در نظر گرفته شده است و سعی می کنیم با ارتقاء پیشگیری اجتماعی در کنار پیشگیری انتظامی از بروز هر گونه جرم در جامعه جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به لزوم ارتقاء همکاری مستمر نیروی انتظامی با رسانه های خبری گفت: انتقال آموزش های عمومی از طریق رسانه ها می تواند سطح اگاهی های مردم را افزایش دهد و در وقوع جرم تاثیر منفی داشته باشد.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان نیز در ادامه این همایش عنوان کرد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از برنامه های اصلی نیروی انتظامی است که در همین راستا برنامه آموزش همگانی نیز با جدیت دنبال می شود.

سردار محمد اسحاقی با اشاره به اینکه افاغنه بیشترین تاثیر را در وقوع جرایم خشن در استان کرمان دارند افزود: با تلاش صورت گرفته در سال جاری وقوع جرایم خشن در کرمان 42 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.