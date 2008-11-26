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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۹

قیمت نفت اوپک افزایش یافت

سازمان کشورهای صادر کننده نفت ( اوپک) امروز از افزایش قیمت سبد نفت خام این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویتر، سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک امروز چهارشنبه اعلام کرد میانگین بهای سیزده نوع نفت خام اوپک با افزایش یک دلار و پنج سنت از بشکه ای 44 دلار و48 سنت در روز دوشنبه به 45 دلار و 53 سنت در روز سه شنبه رسید.

نشست مشورتی اعضای اوپک برای بررسی وضعیت بحرانی بازار نفت در 29 نوامبر(9 آذر) در قاهره پایتخت مصر برگزار خواهد شد.

در همین حال، محمد علی خطیبی نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با بیان اینکه برخی اعضای اوپک به تعهد خود عمل نمی کنند، اجلاس قاهره را در راستای تلاش این سازمان برای مدیریت بحران بازار نفت دانست و گفت: احتمال کاهش مجدد تولید اوپک در این نشست وجود دارد.

کد مطلب 790430

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