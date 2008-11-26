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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۴

"امروز چهل ستون" در تهران به صحنه می‌رود

نمایش "امروز چهل ستون" کار احسان رحیمی تمبی از سوی گروه ققنوس اصفهان با حمایت مرکز هنرهای نمایشی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از ششم تا سی‌ام آذرماه در تهران اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد حفظ آثار اعلام کرد این نمایش با هدف ارتباط بیشتر دانش‌آموزان دبیرستانی با تئاتر دفاع مقدس تهیه شده و با همکاری معاونت پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش تهران و فرهنگسرای بهمن از شش تا 12 آذرماه در تالار فرهنگ، جنب تالار وحدت اجرا می‌شود.

"امروز چهل ستون" از 13 تا 18 آذرماه در کانون شریعتی واقع در خیابان شهید رجایی، انتهای یاغچی‌آباد، خیابان دکتر شریعتی و از 20 تا 30 آذرماه نیز در تالار تجربه فرهنگسرای بهمن در دو نوبت اجرا خواهد شد. نمایش داستان عده‌ای دانش‌آموز دبیرستانی است که به بازدید از بنای چهل ستون اصفهان می‌روند و در غرفه‌های نمایشگاه دفاع مقدس گم می‌شوند.

مدارس می‌توانند برای تهیه بلیت نمایش "امروز چهل ستون" با کارشناسان هنری مناطق 19‌گانه آموزش و پرورش شهر تهران تماس بگیرند.

کد مطلب 790433

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