باشگاه ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامحسین فخاری پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: تصمیم مدیریت پیشین تربیت بدنی استان در خصوص پشتیبانی مستقیم و تیمداری از باشگاه فوتبال ماشین سازی تبریز جزو سیاست های کاریش نیست.

وی گفت: علاوه بر اینکه تیمداری در حیطه وظایف اداره کل تربیت بدنی نیست ، امکانات و اعتبارات آن نیز بسیار محدود است.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در خصوص وضعیت تیم فوتبال ماشین سازی تبریز اظهار داشت: این اداره کل در تلاش است با همت بزرگان استان و هواداران متعصب ماشین سازی مشکلات فعلی را به نوعی حل و فصل کند.

فخاری با انتقاد از رویه مدیران کارخانه ماشین سازی تبریز در عدم حمایت مالی از تیم فوتبال این مجموعه، برخی گفته ها مبنی بر وجود مشکلات مالی و نقدینگی صنایع را رد کرد و افزود: اگر صنایع مشکل دارند چرا ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان همچنان از باشگاه های ورزشی خود حمایت می کنند؟

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی تاکید کرد: مدیر عامل کارخانه ماشین سازی تبریز باید همت کند تا هوادارن این تیم پرسابقه دلسرد و دل شکسته نشوند.

وی از برنامه ریزی اداره کل تربیت بدنی استان برای واگذاری تیم فوتبال ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی خبر داد و گفت: درخواست های صورت گرفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا این تیم به یک پشتیبان مالی مناسب واگذار شود.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی همچینین درباره مقاومت های احتمالی در زمینه تغییر نام تیم فوتبال ماشین سازی در صورت واگذاری به بخش خصوصی افزود: مقاومت بی مبنا هیچ جایگاهی ندارد و غیرمنطقی است.

نیمه های فصل گذشته لیگ دسته یک باشگاه ماشین سازی تبریز به دلیل مشکلات مالی تا مرز انحلال پیش رفت اما مدیر کل وقت تربیت بدنی آذربایجان شرقی اداره این تیم را بر عهده گرفت .

هم اکنون درحالیکه کمتر از یک هفته از انتصاب مدیرکل جدید می گذرد ، زمزمه های عدم پذیرش مسئولیت این باشگاه آغاز شده است .

یادآور می شود ماشین سازی تبریز با بیش از 40 سال قدمت ، قدیمی ترین باشگاه ورزشی شمالغرب کشور به شمار می آید .