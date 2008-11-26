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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۰

جریان صدر :

رای گیری درباره توافقنامه خروج غیر قانونی است

رای گیری درباره توافقنامه خروج غیر قانونی است

سخنگوی جریان صدر امروز اظهار داشت: جریان صدر همچنان با توافقنامه خروج مخالف است و عملیات رای گیری را غیر قانونی می داند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، احمد المسعودی خاطرنشان کرد: هیئت رئیسه پارلمان خواستار تاخیر نشست پارلمان برای بررسی توافقنامه خروج شده و همچنین خواستار حضورنیروهای نظامی در اطراف ساختمان پارلمان شده است و تنها خواسته است که کارمندان پارلمان حضور داشته باشند.

مسعودی با بیان اینکه علت تاخیر نشست پارلمان و موکول شدن آن به ساعت سه بعد از ظهر مشخص نشده است.

سخنگوی جریان صدر در پایان گفت: روند رای گیری درباره توافقنامه، غیر قانونی است زیرا شور نخست و دوم پارلمان برای این توافقنامه غیر قانونی بود.

توافقنامه خروج امروز ساعت سه بعد از ظهر به وقت محلی در پارلمان عراق به رای گذاشته می شود.

کد مطلب 790438

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