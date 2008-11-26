انفجار در بغداد 12 کشته و زخمی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، یک منبع درپلیس عراق اعلام کرد: بمبی امروز به هنگام عبور یک دستگاه خودرو حامل کارمندان شورای استانداری بغداد در میدان الفردوس منفجر شد که منجر به کشته شدن 2 تن و زخمی شدن 10 نفر دیگر شد.

این انفجار درحالی درمرکز بغداد به وقوع پیوست که قرار است تا ساعاتی دیگر نمایندگان پارلمان عراق برای رای گیری درباره توافقنامه خروج تشکیل جلسه دهند.

همچنین انتظار می رود که نوری المالکی نخست وزیر و جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق امروز در نشست پارلمان حضور یابند.