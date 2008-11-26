خوشبینی اولمرت درباره روند سازش با وجود تداوم تجاوزات اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جورزالم پست، "ایهود اولمرت" که با خبرنگاران صهیونیستی سخن می گفت در ادامه افزود : بطور کلی چیزی برای بازداشتن ما از رسیدن به توافق آنهم در آینده ای نزدیک وجود ندارد. معتقدم که این امر امکان پذیر است. فکر می کنم هم اکنون زمان مناسبی برای این کار است و باید بیانیه ای برای آن صادر شود و من برای این کار آماده هستم و امیدوارم طرف دیگر نیز آماده این کار باشد.

خوشبینی اولمرت به توافق با فلسطینیها در حالی است که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیست که از مهمترین نمونه های آن می توان به ادامه پروژه های شهرک سازی و همچنین بسته بودن گذرگاه های نوار غزه اشاره کرد.

وضعیت انسانی در نوار غزه تا حدی بغرنج شده که اغلب کشورها و نهادهای بین المللی نسبت به آن واکنش نشان داده و به طور رسمی خواهان پابان محاصره آن شده اند.

بر همین اساس، محاصره نوار غزه پیامدهای بسیار دردناکی به دنبال داشته که برخی از آنها به شرح زیر است :

- 750 میلیون دلار زیان های مستقیم مالی

- 140 هزار بیکار

- 80 درصد از اهالی نوار غزه به زیر خط فقر رفته اند

- میانگین بیکاری به 65 درصد رسیده است

- میانگین درآمد ناخالص به کمتر از 650 دلار رسیده است

- 77 میلیون لیتر از آب شرب اهالی بدون تصفیه برای خانه ها پمپاژ می شود

- 60 درصد از کودکان غزه به سوءتغذیه دچار شده اند

- از میان 145 چاه آب تامین کننده آب شرب نوار غزه 10 چاه کاملا متوقف و 80 درصد نیز تنها پاره ای از وقت فعالیت می کنند

- فعالیت نیروگاه غزه به کلی متوقف شد

- نبود برق پمپاژ فاضلاب را هم متوقف کرده است و تا چند روز دیگر بسیاری از مناطق غزه در محاصره فاضلاب قرار خواهد گرفت.