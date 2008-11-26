منطقه غرب آسیا از نظر مفهومی و کاربردی باید بازشناسی شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا مجیدی ظهر امروز در همایش "امنیت انسانی در غرب آسیا" با بیان اینکه امنیت انسانی با زندگی روزمره شهروندان گره خورده است، افزود: امروزه امنیت انسانی در نسبت مستقیم با مباحث توسعه انسانی و حقوق بشر قرار دارد.

نماینده و سفیر دائم ایران در یونسکو بازخوانی مفهوم امنیت انسانی و نقد و برسی مفهوم و کاربرد آن را گامی مهم در جهت تبین هرچه بیشتر آن و روشنگری نسبت به استفاده ها یا سوء استفاده هایی که ممکن است از طرح اینگونه مباحث صورت گیرد دانست.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس باید ظرف تنوع فرهنگی همه ملت ها در تعریف و باز تعریف این مفهوم نقش داشته باشد.

مجیدی تصریح کرد: باید از تحمیل یک رویکرد خاص بر کل جوامع یا ابزاری شدن مفهوم امنیت انسانی از سوی برخی قدرتها جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه حفاظتی که از سوی کشورهای در حال توسعه و غیر متحد نسبت به موضوع امنیت انسانی در سازمان ملل صورت گرفته است باید فهم و نقش این کشورها را در فرآیند به کارگیری آن بیشتر کند، افزود: در این راستا باید با حضور فعال و عالمانه نسبت به اصلاح جهت گیری ها کمک شود.

به گفته وی این امر باید در جهت منافع ملی کشورهای منطقه، صلح، آسایش و توسعه پایدار و همه جانبه صورت پذیرد.

وی افزود: جایگاه ایران در منطقه غرب آسیا از یک سو و تعریف سند چشم انداز 20 ساله توسعه ملی در این منطقه، توجه خاص به مطالعات غرب آسیا را خاطرنشان می کند.

مجیدی تصریح کرد: این همایش فرصتی است تا صاحبان قلم و اندیشه در این منطقه ضمن ارائه دیدگاه های خود، به درک آن در مجموعه ادبیات جهانی تولید شده در این حوزه بپردازند.

نماینده و سفیر دائم ایران در یونسکو با بیان اینکه تمرکززدایی و توجه به مناطق درون سرزمینی و به ویژه استانهای مرزی در دستور کار سازمان ملل قرار دارد افزود: برگزاری این گونه همایش ها فرصتی است که نخبگان اجرایی و علمی این مناطق زمینه عرضه توانمندی های استان خود را به عرصه بین الملل فراهم سازند.