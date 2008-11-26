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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۰

ترکیه بار دیگر مواضع پ.ک.ک را بمباران کرد

ارتش ترکیه مواضع حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک را بمباران کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه، هواپیماهای این کشور شب گذشته مواضع و پایگاههای پ.ک.ک را در شمال عراق مورد هدف قرار دادند.

همچنین در همین رابطه مقام های ترکیه خواستار خلع سلاح این گروه تروریستی و پایان عملیات آن علیه هدفهای خود شدند.

به گزارش روزنامه حریت، "مهمت علی شاهین" وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرده است که تنها در صوت کنار گذاشتن تسلیحات این گروه است که عبدالله اوجالان رهبر آنها که مدتهاست در ترکیه زندانی است، می تواند با دیگر زندانیان تماس برقرار نماید.

وی از اوجالان خواسته است تا از نیروهای پ.ک.ک بخواهد اسلحه های خود را زمین بگذارند.

حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک گروه شورشی است که از شمال عراق علیه ترکیه می جنگند. این گروه در قوانین اتحادیه اروپا و آمریکا جزو گروههای تروریستی محسوب می شود.

کد مطلب 790454

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