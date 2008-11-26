توسعه اطلاع رسانی در دستگاه قضایی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جمال انصاری ظهر امروز در همایش روابط عمومی های شمال غرب کشور در زنجان، افزود: عرصه خدمات و فعالیتها درقوه قضاییه بسیار گسترده است و عرضه تبلیغ و اطلاع رسانی قوه قضائیه در این عصر قابل قبول نیست و خروجی نشان دهنده ضعف اطلاع رسانی در این دستگاه است.

وی ادامه داد: مانع اصلی در این راستا، جهت گیری خدمتی به آسیب دیدگان حقوقی و اجتماعی است که اطلاع رسانی می تواند با ایجاد دیدگاه مثبت در گیرندگان خدمات، خدمات قوه قضائیه را توسعه و شتاب بیشتری دهد.

انصاری افزود: اقدامات و سیاستهای قوه قضائیه طی سالهای گذشته مبتنی بر شتاب و در جهت ارائه خدمات روان و برجسته به مردم بوده است.

رئیس کل دادگستری است زنجان با تاکید بر اینکه انجام این اقدامات برای رسیدن به افقی به عنوان خدمات فراگیر در جامعه است افزود: با وجود پتانسیلهای موجود در این قوه به ویژه نیروی انسانی کارآمد و مردمی در شورای حل اختلاف و ستاد پیشگیری زمینه عرضه خدمات فراهم است.

انصاری افزود: قوه قضائیه برای رسیدن به افق پرشتاب در عرصه اطلاع رسانی، نیازمند تغییر در نگاه، ابزار، سیاست ها و اندیشه ها است و انتظار می رود روند اطلاع رسانی در قوه قضائیه بهبود یابد.

همایش یک روزه راوبط عمومی دادگستری های شمال غرب کشور با حضور استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، قزوین، کرمانشاه، همدان، کردستان و زنجان از قبل از ظهر امروز در زنجان آغاز شد.