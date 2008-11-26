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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۱۹

نخستین مانور بزرگ پدافند غیر عامل خراسان رضوی در مشهد برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: نخستین رزمایش بزرگ پدافند غیرعامل خراسان رضوی در نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد مهندس محسن نعمتی دبیر رزمایش بزرگ پدافند غیر عامل پیش از ظهر امروز در حاشیه این مانور افزود: رزمایش فوق با هدف تامین امنیت و اطمینان نیروها، شناسایی نقاط آسیب در مواقع لزوم، حفظ نیروی انسانی و افزایش آستانه تحمل برگزار شده است.

وی در خصوص برگزاری مانور پدافند غیرعامل در نیروگاه سیکل ترکیبی مشهد نیز اظهار داشت: با توجه به حیاتی بودن نیروگاه های برق برای تولید این انرژی به صورت مطمئن برای شهروندان و حادثه خیز بودن این نیروگاهها در زمان وقوع حادثه رزمایش فوق با کمک و همکاری نیروی مقاومت بسیج، آتش نشانی، نیروی انتظامی، هوا نیروز، پایگاه امداد و نجات مشهد، شرکت برق منطقه ای و هلال احمر استان برگزار شد.

دبیر رزمایش پدافند غیرعامل ادامه داد: عملیات اطفای حریق، بمباران فرضی توسط هواپیماهای دشمن و شکست عملیات جاسوسی منطقه از جمله مراحل ای مانور بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی برای به کارگیری امکانات و تجهیزات لازم در جهت تامین امنیت و پیشگیری حوادث غیر مترقبه در زمانهای بحرانی تلقی می شود.

کد مطلب 790461

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