کشت حفاظت شده محصولات سبزی و صیفی آغاز می شود

محمد مهدی بحرینی در گفتگو با مهر گفت: رویکرد تولید محصولات سبزی و صیفی در تدوین برنامه پنجم حفظ سطح زیرکشت فعلی به میزان حدود 820 هزار هکتار است، ضمن اینکه در برخی از اقلام کاهش سطح زیر کشت همراه با افزایش عملکرد در واحد سطح دنبال می شود.

مدیر کل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تحقق کشت حفاظت شده محصولات سبزی و صیفی در تدوین برنامه پنجم عنوان کرد: با توجه به اینکه عملکرد کشتهای گلخانه ای 10 برابر کشت در فضای آزاد است؛ لذا در برنامه پنجم حرکت به سمت کشتهای گلخانه ای و زیرپلاستیکی دنبال می شود.

وی اظهارداشت: تحقق کشتهای گلخانهای و حفاظت شده، کاهش سطح زیر کشت برخی از اقلام را پوشش می دهد، ضمن اینکه زمینه برای کشت سایر محصولات استراتژیک فراهم می شود.

بحرینی با بیان اینکه در فصل زمستان تولید برخی اقلام سبزی و صیفی کاهش می یابد افزود: در این فصل کشت محصولات سبزی و صیفی در مناطق گرمسیری متفاوت با سایر مناطق است، به نحویکه برای برخی از اقلام برنامه کشت چندانی وجود ندارد و ممکن است قیمتها در این محصولات تا حدودی افزایش یابد.

