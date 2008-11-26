تلاش برای تشکیل انجمن بین المللی مقابله با برخورد شهابسنگها به زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از متخصصان فضایی در حال بررسی طرح عملیاتی احتمالی برای مقابله با برخورد احتمالی شهابسنگهای عظیم با سیاره زمین هستند.

این گروه از متخصصان روز سه شنبه به مقامات سازمان ملل اعلام کردند که برای مقابله با چنین حوادثی به تشکیل سازمانی بین المللی نیاز است تا بتوان با انجام تمهیداتی مانند منحرف کردن شهابسنگ و یا خالی کردن منطقه برخورد از ساکنین، جان میلیونها انسان را نجات داد.

"رستی شویکارت" فضانورد اسبق آمریکایی اظهار داشت: این یک حادثه طبیعی است که به نسبت دیگر حوادث از وسعت، قدرت و خطر بیشتری برخوردار است. وی با ارائه گزارشی با عنوان " ندایی برای پاسخ جهانی" به مقامات سازمان ملل آنها را در اتخاذ تصمیمی بین المللی برای طرح برنامه ای برای مقابله با برخورد شهابسنگها توجیه کرد.

به گفته شویکارت برخورد شهابسنگها با زمین بسیار به ندرت رخ می دهد که با این حال خطر احتمالی این وقایع را نمی توان نادیده گرفت و در صورت بروز هرگونه خسارت، مقامات مربوطه باید مسئول و پاسخگو باشند. بر اساس مطالعات اخترشناسان در سال آینده، احتمال قوی برخورد 6 شهابسنگ با زمین وجود خواهد داشت که باید هرچه سریعتر از میزان وسعت آنها مطلع شده اقدامات لازم به عمل بیاید.

بر اساس گزارش AP، شهابسنگها اجسام متعلق به سیارات مختلفی هستند که در حال چرخش به دور خورشید بوده و به گفته تعدادی از دانشمندان، شکل ظاهری زمین کنونی و طبیعت و ساختار آن نتیجه برخورد شهابسنگی عظیم در 65 میلیون سال پیش است.

متخصصان فضایی در تلاشند با شکل دادن به انجمنی بین المللی به انجام اقداماتی برای پیشگیری از برخورد چنین اجسامی به زمین پرداخته و میزان خسارات احتمالی ناشی از برخورد و حتی میزان برخوردهای احتمالی در آینده را کاهش دهند.