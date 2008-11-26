به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی پیش از ظهر امروز در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان تربیت معلم آذربایجان افزود:‌ با وجود اینکه همه شرایط فراهم شده است تا رشته زبان و ادبیات ترکی آذری در دانشگاه تبریز تدریس شود اما علت عدم ایجاد این رشته در دانشگاه تبریز مشخص نیست.

وی با بیان اینکه اصل 15 قانون اساسی حقوق اقوام مختلف ایرانی را تضمین کرده است، اظهار داشت: برای تسهیل شرایط تدریس زبان ترکی قانونگذاری مجلس در این خصوص لازم نیست و وزارت علوم خود باید در مورد ایجاد این رشته تصمیم بگیرد.

تاج الدینی افزود: تدریس زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه‌ها هم اکنون آزاد است و حتی در دانشگاه تبریز گروه زبان و ادبیات ترکی نیز تاسیس شد که این نشانگرعدم وجود مانع در این راه است.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در صورت علاقمندی دانشگاه‌ها جهت ایجاد این رشته و علاقمند بودن دانشجویان، این رشته ایجاد خواهد شد و اکنون در وضعیتی به سر می‌بریم که همه شرایط ایجاد شده است.

رسانه ای شدن مبارزه با مفاسد اقتصادی مفید نیست

دانشجویان در ادامه از مبارزه با مفاسد اقتصادی و پرونده پالیزدار پرسیدند که وی پاسخ داد: من به شخصه رسانه‌ای شدن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را مفید و پشتوانه‌ای برای اجرا نمی‌دانم و معتقدم باید در رفتارهای ما این مبارزه نمود داشته باشد.

تاج الدینی افزود: در مقام قانونگذاری نمایندگان مجلس در صورت اثبات برخی مفاسد اقتصادی، حتی ذره‌ای در مقابل وظایفشان عدول نمی‌کنند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس در پاسخ به سئوالی که دخالت های غیر مسئولانه را سبب انتخاب محمد معمارزاده به عنوان اولین استاندار دولت نهم در آذربایجان شرقی معرفی کرده بود، اظهار داشت: در انتخاب استاندار از نمایندگان به عنوان برآیند آرای عموم جامعه نظرخواهی شد که ما هم در این میان نظراتی را دادیم.

وی با اشاره به اینکه در این خصوص آیت الله مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی نیز نظرات خود را ارائه کردند، یادآور شد: در انتخاب استاندار هیچ گونه اعمال نظری وجود نداشت و صرفا در حد نظرخواهی بوده است.