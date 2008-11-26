شهرهای گیلان همچنان نیازمند توسعه فضای های آموزشی هستند

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حال حاضر استاندارد فضای آموزشی درمقطع ابتدایی شهری 11/4 مترمربع، میانگین کشوری چهار و شش صدم متر مربع و این نسبت در استان گیلان 3.63 متر مربع است.

وی عنوان کرد: در مقطع ابتدایی شهری با توجه به اینکه به عدد مطلوب و میانگین کشوری فاصله داریم باید ساخت و ساز ادامه یابد.

شعبانپورادامه داد: عدد استاندارد در مقطع ابتدایی روستایی 4.89 مترمربع، میانگین کشوری 4.12 متر مربع بوده و این نسبت در استان گیلان 36/5 است.

این مسئول بیان داشت: عدد استاندارد فضای آموزشی درمقطع راهنمایی شهری پنج، میانگین کشوری 4.97 متر مربع و این نسبت درگیلان 3.74 مترمربع است که باید ساخت و ساز در این مقطع ادامه یابد.

شعبانپورخاطر نشان کرد: عدد مطلوب فضاهای آموزشی در مقطع راهنمایی روستایی 5.58 متر مربع، میانگین کشوری 3.7 متر مربع و این نسبت در استان گیلان 4.30 متر مربع است.

وی همچنین یادآورشد: عدد مطلوب درمقاطع متوسطه و پیش دانشگاهی 7.68 میانیگن کشوری 6.79 است که این نسبت در گیلان عدد 5.30 است یعنی به ازای هر دانش آموز 5.3 متر مربع بوده که دراین مقطع نسبت به میانگین کشوری و شاخصهای مطلوب عقب هستیم که باید ساخت و سازها افزایش یابد.

شعبانپور افزود: عدد استاندارد فضای آموزشی مقاطع متوسطه و پیش دانشگاهی درروستا 7.68 متر مربع، میانگین کشوری 4.51 متر مربع است که این نسبت در گیلان 4.6 متر مربع ست.

وی عنوان کرد: عدد استاندارد در مدارس فنی و حرفه ای شهری به ازای هر دانش آموز13.3 متر مربع، میانگین کشوری 52.10 متر مربع و این نسبت در گیلان 8.42 متر مربع است.

شعبانپور عنوان کرد: عدد استاندارد و میانگین کشوری در مدارس فنی و حرفه ای روستایی به ترتیب13.31 متر مربع و 11.51 متر مربع و میانگین استان گیلان 10.66 متر مربع است.