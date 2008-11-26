به مردم قول داده ایم بدون برنامه حرکت نکنیم / اهل روش سعی و خطا نیستم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف در حاشیه افتتاح بوستان گلبرگ و کلنگ زنی بوستان مینیاتور در منطقه هشت ، با عنوان این مطلب که به مردم قول داده ایم بدون برنامه حرکت نکنیم ، به انجام مراحل آماده سازی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک در شهرداری و تصویب آن در شورای شهر که بیش از 20 ماه زمان به خود اختصاص داده ، اشاره کرد.

وی افزود: تنها تصویب این طرح مشکلی را از شهر تهران حل نمی کند و باید در طول یک برنامه بسیار فشرده و کوتاه باید این مسئله را حل کرد و در یک دوره 4 ساله کار قابل قبولی در عرصه ترافیک و حمل و نقل می توان انجام داد.

شهردار تهران همچنین به آغاز عملیات احداث بوستان مینیاتور در منطقه 8 اشاره کرد و اظهار داشت :ابتدا نگاه ما این بود که در سطح جهانی این کار را انجام دهیم. در نقطه ای دیگر از شهر نیز مکان آن را پیش بینی کرده و در یک فرصت مناسب و روزی که کار را آغاز کردیم به اطلاع مردم می رسانیم.

قالیباف افزود: در بوستان مینیاتور که جنب بوستان گلبرگ احداث خواهد شد قریب به 100 نماد فرهنگی و تاریخی کشور در مقیاس کوچکتر ساخته شده و در معرض دید مردم قرار خواهد گرفت.

شهردار تهران در باره بوستان افتتاح شده گلبرگ به دو ویژگی خاص این بوستان اشاره کرد و گفت: سعی کردیم از بحث صرفه جویی و محیط زیست بهترین آیتم ها و استانداردهای بین المللی را در این بوستان رعایت کنیم.

وی ادامه داد: روشنایی بوستان گلبرگ از طریق سیستم انرژی خورشیدی و سولار تامین می شود ، سیستم فاضلاب این بوستان نیز مجددا تصفیه شده و برای فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: این موارد و به کارگیری فناوری های نوین از سیاست های شهرداری تهران است که در پارک های جدید اجرا می شود.

شهردار تهران همچنین در مراسم افتتاح بوستان گلبرگ و کلنگ زنی بوستان مینیاتور در سخنانی با اشاره به هفته بسیج، خاطر نشان کرد: بسیج میدانی بود که در آن مرد و نامرد مشخص شدند و خود را نشان دادند و از نظر ما فرهنگ بسیج تنها فرهنگی است که می‌تواند، کشور را به اوج ترقی و عزت و معنویت برساند.

وی اظهار کرد: روزی که بسیج تشکیل شد، اصلا جنگی وجود نداشت و نیروهای آن برای حضور در عرصه‌های سازندگی، جهاد و خدمت به مردم حاضر شدند، اما بعد خطر بزرگ‌تری یعنی جنگ علیه ایران رخ داد که حضور در آن را انتخاب کردند.

قالیباف در ادامه افزود : کشور ما امروز در گهواره امنیت قرار دارد و در حالی که در کشورهای همسایه هر روز شاهد کشتار و جنگ هستیم و در شرایطی که همواره دشمن اعلام می‌کند که آماده حمله به ماست، همه چیز در کشورمان آرام و با امنیت کامل پیش می‌رود.

وی خطاب به مردم شهر تهران بیان کرد: به دور از هر نوع بداخلاقی و غوغاسالاری در شهر تهران کار می‌کنیم و گوشمان بدهکار این حرف‌ها نیست و با همان فرهنگ بسیجی سعی می‌کنیم تا کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسانیم .

شهردار تهران در حالی که معاونان خود در حوزه عمرانی و خدمات شهری را به عنوان رزمندگان و جانبازان تحصیلکرده و بسیجی معرفی می‌کرد ، گفت: مسوولان شهرداری همه بچه‌های انقلاب هستند و نشان‌های جانبازی و گذشت، تخصص و تدبر و عقل و عشق را با هم دارند.

وی تصریح کرد: سعی می‌کنیم، اگر باری را از دوش مردم برنمی‌داریم، مشکل و اضطرابی را هم برای آن‌ها به وجود نیاوریم.

قالیباف تاکید کرد: شهرداری تهران با سعی و خطا و هزینه‌های زیاد شهر را اداره نمی‌کند و مردم باید نسبت به این موضوع اعتماد داشته باشند.