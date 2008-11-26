220 میلیارد تومان براى احداث، تکمیل و تجهیز ناوگان ریلى اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومى و مدیریت مصرف سوخت، از محل اعتبارات جزء (12) ردیف متفرقه (520000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور، 80 میلیارد ریال برای احداث خط 1 قطار شهری (مونوریل) کرمانشاه (مطالعات، طراحی و اجرا) و 150 میلیارد ریال برای مطالعات، طراحى و اجراى خط حومه‌اى تهران ـ فرودگاه امام ـ پرند اختصاص یافته است.

بر اساس این مصوبه، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومى و مدیریت مصرف سوخت همچنین مبلغ 250 میلیارد ریال برای تأمین ناوگان و تجهیزات خط حومه‌اى کرج ـ هشتگرد، 520 میلیارد ریال برای خط راه‌آهن تهران ـ تبریز در منطقه 17 تهران به زیرزمین، 400میلیارد ریال برای احداث و تکمیل خط راه‌آهن حومه‌اى تهران (به سمت قم)، 400میلیارد ریال برای احداث و تکمیل خط راه‌آهن حومه‌اى تهران ـ ورامین ـ گرمسار و 400میلیارد ریال برای انجام مطالعات و اجراى سامانه‌هاى حمل و نقل ریلی اختصاص دادند.

بر اساس این مصوبه، دستگاه اجرایى موظف است اعتبار تخصیص یافته را برابر تفاهم‌نامه‌اى که با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مبادله می کند، در طرحهاى تعیین شده هزینه و گزارش عملکرد خود را به صورت ماهانه به ستاد یاد شده ارایه کند.

این مصوبه از سوى پرویز داوودى معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.