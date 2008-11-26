ظرفیت تولید فولاد استان یزد به هفت میلیون تن می رسد

محمدرضا بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: ذخایر معدنی قطعی استان در بخش فولاد 50 میلیون تن و ذخایر تخمینی آن حدود یک میلیارد و 700 تن است که هم اکنون نیز خواستار تولید 10 میلیون تن فولاد در استان هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی سه واحد پتروشیمی در سه شهرستان استان یزد خاطرنشان کرد: به زودی سه واحد پتروشیمی در شهرستانهای خاتم، میبد و ابرکوه راه اندازی می شود.

بابایی یادآور شد: مجوز احداث سه واحد عظیم پترو شیمی استان از وزارت صنایع و معادن اخذ شده است که راه اندازی این واحدهای در شهرستانهای یاد شده اقدام موثری در زمینه یشرفت و توسعه اشتغالزایی استان یزد خواهد بود.

وی با بیان اینکه این سه واحد از مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان یزد است، افزود: سرمایه گذاران این بخش مشخص شده اند و برای انجام زیر ساختهای مورد نیاز از جمله گاز با مدیرعامل شرکت گاز مذاکراتی انجام شده و موضوع در حال بررسی است.

معاون برنامه ریزی استانداری یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نرخ بیکاری 5.5 درصدی یزد در فصل بهار ادامه داد: نرخ بیکاری استان یزد دارای پایین ترین رتبه در سطح کشور است که این نرخ در زمستان گذشته 7.7 درصد و سالیانه 9.9 درصد در سطح استان است.

وی بیان داشت: به منظور اشتغالزایی و رفع محرومیت در شهرستانها، مجوز احداث چندین طرح از وزارت صنایع و معادن اخذ شده که واحد تولید سیمان در ابرکوه، راه اندازی واحد کک سازی و واحد نیروگاه زغالی در شهرستان طبس و همچنین پیگیری ایجاد واحدهای فولادی در مناطق مختلف از مهمترین اقدامات صورت گرفته است.