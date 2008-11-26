محققان پردیس کشاورزی موفق به تولید بلدرچین با رشد سریع شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج دکتر محمد مرادی ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: پژوهشگران گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با انجام تحقیقات خود موفق شدند بلدرچین با رشد سریع تولید کنند.

وی افزود: در شرایط طبیعی بلدرچین های تولید شده در شش هفتگی کشتار می شوند که پژوهشگران گروه علوم دامی توانسته اند این زمان را تا چهار و پنج هفته نیز کاهش دهند.

مرادی خاطرنشان کرد: تولید بلدرچین با رشد سریع با هدف بالا رفتن صرفه اقتصادی تولید این پرنده صورت می گیرد و گوشت آن نیز در مقایسه با گوشت سایر پرندگان بسیار دلپذیر است، همچنین بلدرچین به دلیل عدم نیاز به واکسن و آنتی بیوتیک پرنده مقاومی به شمار می رود.

مدیر قطب علوم دامی یادآور شد: توسعه لاین های تجاری بلدرچین به شکل صنعتی از سه سال پیش در این دانشگاه آغاز شده است و در حال حاضر دارای شش لاین پرورش بلدرچین است.

مرادی عنوان کرد: بلدرچین های تولید شده با رشد سریع که در پنج هفتگی به مرحله کشتار می رسند با بلدرچین هایی که در شش هفتگی کشتار می شوند از نظر وزنی برابرند و حتی از نظر کیفیت لاشه نیز از کیفیت بالاتری برخوردارند.

مدیر گروه علوم دامی گفت: نگهداری و پرورش بلدرچین بعد از چهار هفته به ازای افزایش هر کیلوگرم گوشت به ضریب مصرف بالاتری از خوراک نیازمند است که این موضوع نیز یکی از دلایل محققان برای تسریع رشد بلدرچین از شش هفته به چهار هفته بوده است.