مانور مقابله با مواد شیمیایی خطرناک در تهران اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از تفاوتهای اصلی هفتمین مانور سراسری مدیریت بحران با مانورهای دیگر انجام مانور مقابله با مواد شیمیایی خطرناک است که توسط صنایع دفاع و در منطقه 12 شهرداری تهران، انجام می شود.

بر اساس این گزارش با توجه به لزوم داشتن آگاهیهای لازم در هنگام بروز حوادث و آمادگی در برابر حوادث هنگام حمل و نگهداری مواد شیمیایی، اجرای چنین مانوری در دستور کار قرار گرفت و روز پنجشنبه هفتم آذرماه و در اجرای مانور سراسری مدیریت بحران شهر تهران، عملیات مقابله با مواد شیمیایی خطرناک و جلوگیری از سرایت آلودگی در سطح وسیع اجرا می شود.

بر اساس این گزارش در اجرای مانور، حادثه ای هدایت شده در زمینه انتقال مواد شیمیایی به وقوع می پیوندد که تیمهای تخصصی صنایع دفاع با تجهیزات ویژه از جمله پوشش مخصوص این عملیات، با حضور در محل به تشخیص آلودگی و برپایی حمام دفع آلودگی و اعزام مصدومین فرضی به اماکن درمانی اقدام خواهند کرد.

هفتمین مانور سراسری مدیریت بحران شهر تهران روز هفتم آذرماه در 7 سایت عملیاتی و سه محل اجرای عملیات ویژه و با تمرین بیش از 200 حادثه فرضی اجرا می شود.