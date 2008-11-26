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۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۶

دو فیلم از حوزه هنری یزد به جشنواره ستایش راه یافت

یزد - خبرگزاری مهر: دو فیلم داستانی به تهیه کنندگی حوزه هنری استان یزد به بخش مسابقه جشنواره ستایش خوزستان راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حوزه هنری استان یزد، چهار اثر در قالب فیلم و فیلم مستند به این جشنواره ارسال کرده بود که از میان آنها فیلم "مهمانی" به کارگردانی رقیه توکلی و "بابا آب داد" ساخته مهدی جعفری در جشنواره ملی ستایش حضور یافت.

این آثار در رده 58 اثر هنری راه یافته به بخش مسابقه فیلمهای کوتاه داستانی، مستند و پویانمایی قرار گرفت. این فیلمها در جشنواره های گوناگون همچون جشنواره بوسان کره جنوبی، زنان ارمنستان، رویش و جشنواره 100، عناوین برتر را کسب کردند.

فیلم مستند "نخل، درخت زندگی" به کارگردانی علیرضا دهقان اثر دیگری از حوزه هنری استان یزد است که در این جشنواره حضور و به بخش مسابقه راه یافته است.

از میان 58 اثر راه یافته به بخش مسابقه، 31 فیلم کوتاه داستانی، 18 فیلم مستند و 9 فیلم پویانمایی به رقابت در جشنواره ستایش می پردازند.

دومین جشنواره ستایش از 19 تا 28 آذر ماه سال جاری همزمان با اعیاد سعید قربان و غدیر در شهرهای خرمشهر و آبادان برگزار می شود.

کد مطلب 790483

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