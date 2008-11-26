دو فیلم از حوزه هنری یزد به جشنواره ستایش راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حوزه هنری استان یزد، چهار اثر در قالب فیلم و فیلم مستند به این جشنواره ارسال کرده بود که از میان آنها فیلم "مهمانی" به کارگردانی رقیه توکلی و "بابا آب داد" ساخته مهدی جعفری در جشنواره ملی ستایش حضور یافت.

این آثار در رده 58 اثر هنری راه یافته به بخش مسابقه فیلمهای کوتاه داستانی، مستند و پویانمایی قرار گرفت. این فیلمها در جشنواره های گوناگون همچون جشنواره بوسان کره جنوبی، زنان ارمنستان، رویش و جشنواره 100، عناوین برتر را کسب کردند.

فیلم مستند "نخل، درخت زندگی" به کارگردانی علیرضا دهقان اثر دیگری از حوزه هنری استان یزد است که در این جشنواره حضور و به بخش مسابقه راه یافته است.

از میان 58 اثر راه یافته به بخش مسابقه، 31 فیلم کوتاه داستانی، 18 فیلم مستند و 9 فیلم پویانمایی به رقابت در جشنواره ستایش می پردازند.

دومین جشنواره ستایش از 19 تا 28 آذر ماه سال جاری همزمان با اعیاد سعید قربان و غدیر در شهرهای خرمشهر و آبادان برگزار می شود.